流感疫苗接種計劃｜投標者需為持牌藥物批發商　疫苗須在港註冊

早前政府物流署捲入冒牌飲用水風波，引發市民對政府採購流程的關注。衞生署今（8日）舉行2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃舉行記者會，會上被問有關疫苗採購流程的問題。



衞生署總藥劑師嚴子閣解釋，當局在疫苗採購上有嚴謹的措施把關，投標者必須要是香港藥劑業及毒藥管理局下的藥物批發商牌照持有人，而疫苗亦必須要是香港註冊藥物；投標者須向當局提交牌照及文件證明，以確保其真確性。



接種疫苗（資料圖片）

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片/黃浩謙攝）

生防護中心總監：政府審標議時會考慮對投標者信心

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，疫苗採購上有嚴謹的措施，除會在疫苗採購流程系統上把關外，亦會在藥物註冊上做好把關。他重申，價錢只是採購的其中一個考慮因素，亦會考慮其安全、品質及成效，以及當局對投標者的信心，「到底佢哋有冇供應到好嘅藥物呢，咁我哋都一定睇嘅。」

疫苗投標者必須要是香港藥劑業及毒藥管理局下的藥物批發商牌照持有人。（資料圖片）

衞生署總藥劑師：會要求投標者提供牌照證明 再比對署方記錄

衞生署總藥劑師嚴子閣補充說，在疫苗採購的過程中，衞生署會負責擬定有關流感疫苗技術規格、相關服務要求，以及投標者須提交那些文件去符合當局要求。他提到兩個重要條件，包括疫苗本身必須要是香港註冊藥物，符合安全、成效及質素等嚴格標準；投標者亦需提交相關文件，包括藥物註冊證明書等，來作證明。衞生署亦會對比署方資料與藥物註冊資料，以確保其真確性。

至於投標者的身份，嚴子閣說，投標者必須要是香港藥劑業及毒藥管理局下的藥物批發商牌照持有人，以確保他們的疫苗來源、儲存及供應等符合法律要求。當局會要求投標者提供牌照證明，再比對署方記錄，來辦別他們是否合規格的批發商。另外，衞生署會進行例行或突擊檢查，確保供應的疫苗或藥物符合法律要求。