流感疫苗接種計劃9.25展開　資助擴至18-49歲長期病患（附詳情）

衞生署衞生防護中心今日（8日）宣布，新一年度季節性流感疫苗接種計劃，包括季節性流感疫苗學校外展計劃、院舍防疫注射計劃及疫苗資助計劃將於9月25日展開，除了以往合資格免費或獲資助接種季節性流感疫苗的人士外，新一年度，所有18至49歲長期病患人士，不論經濟狀況，亦可接種免費或獲資助流感疫苗。7大合資格群組及疫苗接種地點一文看清。



新一年度季節性流感疫苗接種計劃9月25日展開，7類合資格免費或獲資助接種季節性流感疫苗。

7類合資格人士

1.50歲或以上人士

2.18至49歲智障、傷殘或長期病患人士

3.6個月至18歲以下兒童及青少年

4. 孕婦

5.居於院舍院友

6.醫護人員

7.家禽業從業員、從事養豬和屠宰豬隻行業人士

