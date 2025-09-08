流感疫苗接種計劃9.25展開 資助擴至18-49歲長期病患（附詳情）
撰文：石國威
出版：更新：
衞生署衞生防護中心今日（8日）宣布，新一年度季節性流感疫苗接種計劃，包括季節性流感疫苗學校外展計劃、院舍防疫注射計劃及疫苗資助計劃將於9月25日展開，除了以往合資格免費或獲資助接種季節性流感疫苗的人士外，新一年度，所有18至49歲長期病患人士，不論經濟狀況，亦可接種免費或獲資助流感疫苗。7大合資格群組及疫苗接種地點一文看清。
7類合資格人士
1.50歲或以上人士
2.18至49歲智障、傷殘或長期病患人士
3.6個月至18歲以下兒童及青少年
4. 孕婦
5.居於院舍院友
6.醫護人員
7.家禽業從業員、從事養豬和屠宰豬隻行業人士
38婦女節｜女性肺癌個案升 林文健籲支持禁加味煙 降女性吸煙率加煙稅｜林文健稱對控煙成效立竿見影 將研是否禁售添味煙草產品衞生署副署長李敏碧快測陽性 署長林文健列密切接觸須檢疫Omicron｜林文健：病毒已進入社區 傳播力強 戶外可受感染衞生署署長陳漢儀退休 衞生防護中心總監林文健升職 下周二接任疫苗｜復必泰可應對變種病毒 林文健：接種率逾半可放寬防疫措施林文健冀疫苗成轉捩點 許樹昌：接種後主要減低病徵非無事今增19宗確診 6宗屬無源頭紅磡佔兩宗 林文健：現屬關鍵時刻