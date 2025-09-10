控煙十招周三立法會二讀　50團體聯合呼籲立法會盡快通過草案

俗稱「控煙十招」的《2025年控煙法例（修訂）條例草案》今日（10日）將在立法會恢復二讀。香港吸煙與健康委員會昨日（9日）聯同逾50個醫學、教育、社福、婦女會、街坊福利會、青少年服務界、科技工商界及地區團體聯合呼籲立法會以保障公衆健康為首要考慮，盡快通過草案。



香港吸煙與健康委員會聯同各界代表，呼籲立法會以保障公衆健康為首要考慮，盡快通過《2025年控煙法例（修訂）條例草案》。（委員會提供）

湯修齊：條例草案是本港控煙工作關鍵一步

委員會主席湯修齊指，本港近年控煙工作取得一定成果，但煙草仍然是可預防疾病及死亡的主因之一；現時立法會正審議的條例草案，是本港控煙工作的關鍵一步，必須盡快通過以保障公眾健康，並盡快實施中長期措施。

委員會副主席陳志球則指，本港的控煙工作進展已經減慢、落後其他先進地區，而不少商界人士，包括飲食業亦支持條例草案。在立法會接獲的意見書當中，超過30份來自多個商業和專業界別的團體和人士支持，足以反映控煙和經濟並非背道而馳。

委員會與逾50個機構聯署支持立法會儘快通過加強控煙法例。（委員會提供）

教育界代表張勇邦：年輕人吸煙一個亦嫌多

多位教育界代表在會上分享了校園面臨的挑戰。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦指，縱使香港吸煙率逐年降低，吸煙產品充斥不同新奇口味和包裝造型，對學童的引誘仍然不絕。他表示，年輕人吸煙，一個亦嫌多，因此教育界必定支持加強控措施，以提供無煙健康環境，讓學童遠離煙害。

胸肺基金會主席：吸煙是主要的可預防死因

吸煙是全球疾病負擔的第二大風險因素，亦是主要的可預防死因，包括香港的首位致命癌症—肺癌。香港胸肺基金會主席蘇潔瑩指，吸煙問題加劇本地醫療系統承載力挑戰。從醫療經濟學角度，透過立法促使更多吸煙人士戒煙，避免健康風險，比只為應付吸煙相關疾病投入大量社會資源更明智，及符合公共利益。

家長組織代表亦反映作為家長，非常憂慮煙草產品對子女的誘惑力，指加強控煙法例不僅是政府的責任，也是保護下一代健康的必要舉措。

委員會促政府盡快禁止另類煙吸食器、禁止邊行邊吸煙

委員會指，建設無煙香港，就是為下一代建構健康未來。他們呼籲立法會議員聆聽專業及社會各界的聲音，盡快通過條例草案，切實保護大眾健康。此外，委員會亦表示希望政府儘快實施禁另類煙機，以及中長期控煙措施，包括禁止邊行邊吸煙、推行「無煙世代」政策等，循序漸進地推動本港控煙發展。