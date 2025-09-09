立法會明復會審5法案　同性登記闖關阻力大　控煙十招遇攔路虎

立法會將於明日（10日）復會，有四條政府法案恢復二讀，包括引起社會廣泛討論的《同性伴侶關係登記條例草案》及俗稱「控煙十招」的《2025年控煙法例(修訂)條例草案》。此外，規管網約車的主體法例亦將提交立法會作首讀和二讀。



同性伴侶關係登記框架今年7月提出後，立法會內反對聲音強烈，各主要政黨中只有行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨傾向支持，綜合政圈消息，政府就法案進行的遊說工作，亦未取得效果，意味法案大概率無法通過。法案若遭否決，政府有何後續措施，受到關注。



「控煙十招」方面，自由黨提出多項修正案，要求政府刪除「禁售加味煙」、收窄「指明添加劑」的範圍，以及及將「先訂立後審議」改為「先審議後訂立」。法案審議期間，議會內要求「減辣」的聲音不小，但議員修正案須同時獲得功能組別加直選議員，以及選委界議員兩個分組各自過半數票支持才能通過。



立法會大會經過一個月的「暑假」後，於明日復會。（鄭子峰攝）

今屆會期剩不足兩個月 議程極為緊湊

立法會自7月底起「抖暑」，明日（10日）復會。因應年底舉行換屆選舉，本港下半年政治日程大為壓縮，10月22日為最後一個會期，其間因有10月1日國慶假期，合共只剩6場大會，包括9月17日行政長官李家超宣讀施政報告、10月8日那個星期的會議則留作施政報告辯論。

雖然時間緊凑，但立法會主席梁君彥早前表示，有信心在會期結束前處理完政府提交的各項法案。立法會秘書處今日指出，《同性伴侶關係登記條例草案》、《追加撥款（2024-2025年度）條例草案》、《2025年博彩税（修訂）條例草案》及《2025年控煙法例（修訂）條例草案》都將於明日恢復二讀辯論，若通過二讀，將再進行三讀，此外，《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》將提交立法會作首讀和二讀。有關的二讀辯論將會中止待續。

前民陣召集人岑子杰2023年就香港法律不承認同性伴侶關係提終極上訴，獲裁定部份勝訴，終審法院頒令要求政府須於兩年內確立同性伴侶關係替代框架。（岑子杰facebook圖片）

《同性伴侶登記草案》大概率無法通過

政府早前因應終審法院判決，提出《同性伴侶關係登記條例草案》，內容涵蓋同性伴侶關係登記辦事處的設立、同性伴侶關係的登記條件、申請和撤銷登記的方式，以及與登記機制相關的罪行及罰則。

《香港01》曾向立法會各政黨及多個無黨派議員了解投票意向，結果顯示過半數議員反對或傾向反對，包括民建聯、工聯會、經民聯、自由黨及勞聯幾個政黨。反對意見包括擔心影響傳統婚姻制度、家庭價值、倫理關係甚或生育後代。反對陣營的立場在政府遊說下未見動搖，意味法案極可能被否決，甚至連二讀也無法通過。

過往政府提出的法案甚少在二讀或三讀時被否決，更多的是政府在未能取得足夠票數時主動撤回。翻查資料，上一次有政府法案在二三讀時被否決，已是2014年10月的《婚姻（修訂）條例草案》。該法案同樣涉及性小眾，旨在保障接受了整項性別重置手術的變性人士的結婚權利，但法案恢二讀時，以11票贊成，40票反對，5票棄權被否決。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

自由黨要求政府取消禁售加味煙 改「先審議後訂立」

《2025年控煙法例(修訂)條例草案》（「控煙十招」）涉及引入完稅煙標籤制度、限制煙盒包裝、禁售加味煙，以及要事先取得「證明書」，證明售賣的傳統煙「不含任何指明添加劑」等。

自由黨早前就「控煙十招」提出兩項修正案，包括要求政府取消禁售加味煙，以及收窄「指明添加劑」的範圍自由黨認為市民有選擇權，又認為旅客帶加味煙來港，會流向私煙市場，以及建議將「先訂立後審議」改為「先審議後訂立」。