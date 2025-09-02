控煙十招｜自由黨修正案刪「禁售加味煙」　促改「先審議後訂立」

《2025年控煙法例(修訂)條例草案》下周三（10日）在立法會恢復二讀，當中涉及引入完稅煙標籤制度、限制煙盒包裝、禁售加味煙，以及要事先取得「證明書」，證明售賣的傳統煙「不含任何指明添加劑」等。



一向關注草案的自由黨提出兩項修正案，其中包括要求政府取消禁售加味煙，該黨認為市民有選擇權，又認為旅客帶加味煙來港，會流向私煙市場。另一項是早前自由黨主席邵家輝預告的要求由「先訂立後審議」改為「先審議後訂立」，以及收窄「指明添加劑」的範圍。



控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

自由黨李鎮強。（廖雁雄攝）

自由黨修正案反對「禁售加味煙」

取消「禁售加味煙」條文的修正案，由自由黨另一名議員李鎮強提出。他認為，未是時機禁加味煙，一來影響市民選擇權，二來擔心加劇私煙問題，會有人從境外帶加味煙進入本港，再流入私煙市場，恐令私煙問題失控。

他不評估修正案通過的機會，不過修正案須獲功能組別、選委會界別以及地區直選分組點票大多數支持才能通過。

位於旺角雅蘭中心附近街巷，有不少煙民正在吸煙。（黃浩謙攝）

自由黨修正案倡「先審議後訂立」

政府原計劃草案是「先訂立後審議」，不過邵家輝提出部分條文生效日期，須經立法會批准，包括引入完稅煙標籤制度、傳統吸煙產品包裝規定、禁止加味煙，在公布落實日期時，需經立法會批准後才生效，即遵循「先審議後訂立」原則。

邵家輝解釋要確保社會各界持份者有充分諮詢，也要顧及業界能否配合政策推行的時間。「對於何時才是推行政策的合適時間，立法會應協助政府一同審視。」

批發及零售界立法會議員邵家輝（盧翊銘攝）

「指明添加劑」定義未明 邵家輝倡適當豁免

政府在草案中提出「指明添加劑」列表，分辨「不含任何指明添加劑」的傳統煙，有意見認為列表規管的物質太廣泛，部份更涉及製作傳統香煙的原材料。邵家輝指，列表若原封不動地通過並生效，很可能會使幾乎所有可售的煙草產品被下架。

邵家輝指，為令列表更精準，即「指明添加劑」涵蓋範圍不至過闊，他提出修訂，要求「非為調味而加入傳統煙的物質、煙草自帶物質、製煙必須使用的物質」不納入範圍。