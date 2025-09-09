大灣區國際臨床試驗所、港大及GSK簽備忘錄 推動真實世界數據研究

粵港澳大灣區國際臨床試驗所、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系及葛蘭素史克（GSK）今天（9日）簽署首個三方合作備忘錄，將聯手建立策略性合作框架，推動粵港澳大灣區的臨床及真實世界數據（RWS）研究。



三方指此項合作旨在發展香港成為真實世界研究的領先地區與國際樞紐，並積極探索運用真實世界數據來支持藥物在內地的註冊和上市。



粵港澳大灣區國際臨床試驗所、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系及葛蘭素史克（GSK）今天簽署首個三方合作備忘錄。（主辦方提供）

粵港澳大灣區國際臨床試驗所、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系及葛蘭素史克（GSK）今天簽署首個三方合作備忘錄。（主辦方提供）

粵港澳大灣區國際臨床試驗所、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系及葛蘭素史克（GSK）今天簽署首個三方合作備忘錄。（主辦方提供）

三方合作將以香港為起點，致力開展高質素研究及分享科研成果，並逐步擴展至大灣區其他城市，推動應用真實世界數據支援實證決策，優化治療方案和提升醫療系統效能。

合作重點包括加速生物醫藥創新成果的轉化及應用，並透過分享科研成果，為公共衞生決策提供科學依據。這次合作標誌著香港在構建世界級臨床試驗及真實世界研究實力方面邁出了關鍵一步，有助鞏固其作為區內創新樞紐的地位。

三方具體合作內容：

臨床試驗與真實世界數據研究（RWS）：探索有關真實世界數據研究的合作方向，包括一項現處探索階段的研究計劃，擬運用大灣區部分醫療場景數據，推動創新治療。



共同開發並推動真實世界數據研究的新方法：應用醫療數據分析，以提升數據品質、可用性及互通性，為監管提交建立全面的證據基礎。



學術交流：共同組織本地及國際性的學術活動。



人才培訓：培育新一代臨床研究專才，內容涵蓋研究設計、數據分析及監管科學等領域。



大灣區國際臨床試驗所將提供所需資源與協作平台

粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇在活動中致辭時表示，試驗所將提供所需資源與協作平台，促進各持份者之間的有效溝通與協調。透過是次合作，他們致力於以最高水平開展臨床研究，亦期望加快將創新的本地科研成果，轉化為具體可行的醫療方案，讓香港、大灣區以至更廣泛地區的病人受惠。

粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇。（主辦方提供）

真實世界數據研究涵蓋成人疫苗及心血管疾病症狀

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系代表黃志基表示，很高興能參與這項合作計劃，共同推動粵港澳大灣區的公共健康發展。他指憑藉學系的科研基礎與科學領導，他們將共同設計並推動真實世界數據研究，涵蓋成人疫苗及以心血管疾病症狀為重點的長期健康結果。

黃志基指，該項合作亦將促進健康數據分析方法的創新突破，透過聯合舉辦研討會與學術交流活動，推動知識共享，並培育下一代研究人才。他表示期待與合作夥伴為區內社群帶來具意義的健康成果，並共同建構以預防為本的醫療生態系統。

GSK：大灣區是一個擁有超過8,600萬名患者數據的寶庫

GSK國際業務高級副總裁Mike Crichton則指，粵港澳大灣區具備成為以數據驅動的科學生態系統的潛力，憑藉其科研實力、蓬勃發展的生命科學創新基地，以及一個擁有超過8,600萬名患者數據的寶庫。

他說GSK很榮幸以合作夥伴身份參與其中，並憑藉在疫苗及多個專科領域的專業知識、經驗與視野，啟動這項創新合作，評估成人疫苗的長遠效益，並探索創新治療的發展。未來GSK將與試驗所及港大醫學院攜手合作，共同構建以預防為核心的醫療體系，為市民帶來長遠的健康福祉。