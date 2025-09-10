直擊機場香港商用航空中心　私人飛機泊門口　最快3分鐘可上機

機場香港商用航空中心（HKBAC）第一期現址擴建新客運大樓啟用，新設亞洲首創長達26米由客運大樓直接伸延至停機坪的天際簷篷 (Sky Canopy) ，讓旅客上落客機均不受天氣影響；新推出嶄新服務，旅客通過私人專屬通道，最快只需3分鐘經一站式清關、出入境及檢疫設施，在天際簷篷下的停機位置上機，比平時需10至15分鐘更加快。



新客運大樓7月下旬啟用，足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）8月來港時也曾使用。



機場管理局表示，新客運大樓啟用後， 航班處理能力增加一倍，第二期的現址擴建工程正在如火如荼進行，總投資額至今達五億元。



香港商用航空中心新客運大樓啟用，新設26米長的天際簷篷 (Sky Canopy) ，由客運大樓直接伸延至停機坪，旅客上落客機均不受天氣影響。（梁鵬威攝）

陳美寶：價錢不是最重要 五星級服務才是最重要

機管局今日（10日）在商用航空中心舉行啟用禮。運輸及物流局局長陳美寶致辭時形容商用航空中心是本港客運的「MVP」，「HKBAC在整個香港國際航空樞紐的發展裏，我會稱之為是一個最佳球員，Most Valuable Player，即MVP，當之無愧。」

運輸及物流局局長陳美寶形容商用航空中心是本港客運的「MVP」。（梁鵬威攝）

陳美寶指商用航空中心一直吸引高端消費群，連續18年獲商用航空雜誌《Professional Pilot》PRASE意見調查評為亞洲最佳公務機營運基地，是亞洲首屈一指的商務客機中心，值得引以為傲。

她打趣稱，價錢不是最重要，五星級服務才是最重要，尤其是盛事經濟下將有大量體育明星來港。她介紹大樓裏可以享用一站式的服務，包括安檢、海關，還有一些辦公室，或接待傳媒的設施，有一條龍服務，客戶可因應個人需要而選取不同的服務。

機場香港商用航空中心（HKBAC）第一期現址擴建新客運大樓已啟用。（梁鵬威攝）

C朗8月來港比賽，當時曾使用過商用航空中心乘搭私人機出入境。（資料圖片／梁鵬威攝）

標榜為旅客提供高私隱度、高效與尊貴出行體驗

香港商用航空中心投資5億元擴建了新客運大樓，新啟用為第一期現址擴建的新客運大樓，航班處理能力增加一倍，標榜以客為先，為旅客提供高私隱度、高效與尊貴的出行體驗。機管局特別提到。中心已取得全球清真旅遊權威機構「新月評等」的認證，是首個機場貴賓室項目獲得穆斯林友善認證。

26米長天際簷篷遮陰擋雨 馮玉麟：停機坪是旅客到港第一個感覺

新大樓焦點為亞洲首創、全長26米的天際簷篷，由客運大樓伸延至停機坪。機管局表示，此簷篷是金屬結構及無柱設計，讓旅客上落客機均不受天氣影響，一出門口就上機或落機即可到入口。

香港商用航空中心主席馮玉麟指，停機坪是旅客到港第一個感覺，所以特地打造一個上蓋，而上蓋是全亞洲獨有的。

香港商用航空中心主席馮玉麟（右）指停機坪是旅客到港第一個感覺，所以特地打造一個26米長天際簷篷為旅客遮陰擋雨。（梁鵬威攝）

其他新設施包括私隱度極高的貴賓休息室。房內設計豪華，小食、淋浴設施一應俱全。在最豪華的Premium Suite，更有一個由帷幕遮蓋的泊車位，令旅客不用擔心被拍攝到，而房內亦沒有窗，私隱度極高。

Premium Suite內沒有窗。（梁鵬威攝）

Premium Suite內的淋浴設施。（梁鵬威攝）

Premium Suite有一個由帷幕遮蓋的泊車位，令客人不用害怕被拍攝到。（梁鵬威攝）

通過私人專屬通道辦理出入境手續 最快只需3分鐘

香港商用航空中心也推出嶄新的「Premier Direct」服務，讓旅客無論離境或到埗時，可於貴賓休息室享受私人空間，同時通過私人專屬通道，經中心一站式的清關、出入境及檢疫設施，辦理出入境手續，在天際簷篷下的停機位置上機，最快只需3分鐘。機管局表示，在落機後，旅客可經相同專屬通道離開香港商用航空中心。

行李檢查及出入境位置設於停機坪附近。（梁鵬威攝）

商用航空中心其他休息室。（梁鵬威攝）

機管局主席林天福：將香港機場打造成為亞洲最重要商用航空中心

機管局主席林天福表示，去年11月香港國際機場三跑道系統啟用之後，已經將商用航空的發展障礙掃除，所以商用航空中心的擴建可以說是適逢其時。他表示，機管局會進一步根據商用航空中心的需要和發展，在硬件和軟件等各方面，提供一切適切的配合。「我們的目標是和商用航空中心合作，為香港國際機場打造成為亞洲最重要的商用航空中心。」

香港機場管理局主席林天福表示，機管局會進一步根據商用航空中心的需要和發展，在硬件和軟件等各方面，提供一切適切的配合。（梁鵬威攝)

新地郭炳聯：航空中心全力配合吸引中東旅客

新鴻基地產董事局主席郭炳聯指，航空中心全力配合政府吸引中東旅客的政策，盡力令客運大樓更便利中東旅客，例如不同貴賓室也有穆斯林教徒祈禱方向的指示，是首個獲穆斯林認證的機場貴賓室。

新鴻基地產董事局主席郭炳聯。（梁鵬威攝）

中心每年能承載19000班航班升降

香港商用航空中心行政總裁劉敏儀指，中心每年能承載19,000班航班升降，但同一時間只能有數班航班升降。現時商務客佔了一大半客人，盛事經濟下亦多了國際明星。

香港商用航空中心行政總裁劉敏儀表示，現時商務客佔了一大半客人，盛事經濟下亦多了國際明星。（梁鵬威攝）

第二期擴建工程可應付包機、寵物旅遊、團體旅遊等

機管局表示，第二期的現址擴建工程正在如火如荼進行，主要翻新原有的客運大樓，進一步回應市場多元化、高端的需求，包括包機、寵物旅遊、團體旅遊等；並為合作夥伴與同業提供辦公空間或舉辦航空業相關商務或表演活動的空間，預計將於2026年第一季竣工。