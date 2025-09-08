香港快運客機偏離｜乘客在飛機上等候逾句鐘　有人較激動要求交代

強烈熱帶風暴「塔巴」吹襲香港，今早（8日）八號風球及黃色暴雨警告生效期間，香港快運客機降落香港國際機場後偏離，懷疑撞到跑道旁的指示牌，停在滑行道上，事件中無人受傷，民航意外調查機構已展開調查。



乘客汪先生接受傳媒訪問時指，降落前飛機左右搖晃，當降到地上時，衝勢力變得很大，「降落時有一點點失重感，我感覺我已經捉緊扶手了。」他又指，「突然整個飛機像前輪壞了一樣，滑翔了一段時間。」然後過了一個多小時，就有消防車、警察到場，搭起鋼梯將乘客接走。他指出，當時機上有些乘客比較激動，要求下飛機或要求交代。



乘客李小姐說，降落後有數下搖晃，但沒有人尖叫，然後飛機停下。後來機長廣播稱要檢查輪胎後才可以駛回停機位，最終乘客在機上等候約1個半小時才能落機，下飛機時眼見有十多名消防員及數輛消防車在場戒備。



香港快運客機偏離｜運輸物流局：嚴重事故 民航意外調查機構調查

強烈熱帶風暴「塔巴」吹襲香港，八號風球及黃色暴雨警告生效期間，香港快運客機降落香港國際機場後偏離，懷疑撞到跑道旁的指示牌，停在滑道上。事件中無人受傷，有乘客在小紅書上分享降落過程，指「風把起飛機吹偏了，弄到了起落架......確實是我這輩子坐過最顛的飛機」，認為機長敢於降落非常厲害。（Bobo/小紅書）

另外，有乘客在小紅書上分享八號風球下降落香港機場的過程，指早上從北京大興機場乘飛機到香港國際機場，適逢「塔巴」登陸帶來巨大風，機長降落時「風把起飛機吹偏了，弄到了起落架」，乘客在機上等了一小時，發帖者煩惱下午需要上班，很多人感到不耐煩。

不過機上亦有人認為，機長還敢降落在香港「就已經很牛X（非常厲害）了」，他感嘆「確實是我這輩子坐過最顛的飛機了，不知者無畏，wish all the best（希望一切安好）」

香港快運北京抵港航班降落後偏離，懷疑撞向草坪起落架冒煙，航機停留在滑道上，乘客及機組人員沒有受傷，由機場穿梭巴接走。（Lee K Ho／香港機場實況討論區）

香港快運航空（香港快運）回覆指，今日（9月8日）由北京大興（PKX）前往香港（HKG）的航班UO235，在香港國際機場安全降落後發生偏離。航機其後停留在滑道上，機組人員依照標準作業程序處理，與地勤人員協調，乘客已經離開機艙。

機上共有137名乘客及機組人員，並無接獲任何乘客的受傷報告。機組人員已為乘客提供必要協助，並持續向乘客提供最新資訊。香港快運強調乘客與機組人員的安全是首要考量，對造成的任何不便深表歉意，並感謝乘客的耐心與體諒。

+ 4

機管局表示，今日早上10時36分，一架由北京大興機場飛往香港的香港快運航班UO235，於北跑道降落後滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌，航班其後停於滑行道，正進行檢查，所有乘客已經離開機艙。機上共有137名乘客及機組人員，據報無人受傷。北跑道於檢查後已經於12時15分重開。

民航意外調查機構表示，正就事件展開調查，目的是找出事故發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。民航意外調查機構調查小組現正收集數據和資訊，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。

民航意外調查機構是運輸及物流局下成立的一個獨立調查機構，負責根據《香港民航（意外調查）規例》（第448B章）及參考國際民用航空組織的標準，進行民航意外及事故的調查。