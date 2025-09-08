香港快運客機偏離｜專家指升降根據指標而非打風　讚落到地已好叻

強烈熱帶風暴「塔巴」襲港，8號烈風及暴風信號一度生效近16小時，今早8號風球及黃色暴雨警告同時生效期間，香港快運一班由北京抵港客機（UO235）降落香港國際機場後偏離，懷疑撞到跑道旁的指示牌，停在滑行道上，幸無傷亡。



有專家解釋，航機降落與打風時的熱帶氣旋警告信號並無直接關係，而是根據事前飛行計劃（Flight plan）、降落時有無出現「風切變」及取決其他即時天氣指標等。他又直言「落到地已經好叻㗎啦......始終當時情況得佢（機師）知。」而每次航空事故後都宜作調查，找出成因繼而在安全上作改善。



由北京大興國際機場抵港的香港快運航班編號UO235，於北跑道降落後滑行時懷疑偏離。（Bobo／小紅書）

香港工程師學會航空分部副主席詹永年指，航機降落與打風並無直接關係，機師不會因8號或更高的警告信號決定是否著陸。他解釋，飛機升降時一般偏好對頭風，亦即逆風，但風向並非每次都與跑道方向一致，當風由垂直跑道方向吹向機身便會構成側風（Crosswind）。

詹續指，不同機型對可承受側風的限度各異，通常體積越小限度越小。打風時，風速會較快，機身易受側風影響，或會降落失敗。因此，不論打風天或日常航行，機師均須在起飛前，按升降兩地的天氣預報，參考基本天氣因素，如風速、風向、能見度等指標，及駕駛機型的側風限度，制定的飛行計劃（Flight plan），並預備足夠的油量及後備降落計劃等。

香港快運北京抵港航班降落後偏離，懷疑撞向草坪指示牌，起落架冒煙，航機停留在滑道上，乘客及機組人員沒有受傷。（Lee K Ho／香港機場實況討論區）

詹永年指，機師在航行途中亦會持續接收更新的天氣資訊，如期間已知悉側風超越飛行計劃所訂上限，便會考慮改飛其他機場。若降落前一刻，風速、風向、能見度等指標合宜，無出現「風切變」（即逆風或順風出現持續多於幾秒的轉變，導致航機浮力產生變化。）機師大機會會選擇降落。如果發現天氣不穩，機師亦會採取復飛（Go-around），以引擎最大推力將機首拉起重新起飛，再決定是否降落或改飛其他機場。

是次香港快運客機降落機場後偏離事故。詹永年直言「落到地已經好叻㗎啦，始終要尊重返個機師當時......因為我哋依家始終坐喺冷氣房，就『指天篤地』，但始終當時情況得佢知。」他續指，每次發生航空事故，事後都適宜作調查，如遁黑盒數據、機組人員及乘客，找出成因繼而在安全上作改善。

香港快運北京抵港航班降落後偏離，懷疑撞向草坪指示牌，起落架冒煙，航機停留在滑道上，乘客及機組人員沒有受傷，由機場穿梭巴接走。（Lee K Ho／香港機場實況討論區）

事發於今日（8日）上午10時46分，警方接獲報案，指由北京大興國際機場抵港的香港快運航班編號UO235，在降落後懷疑撞到草坪，起落架曾一度冒煙。機管局表示，涉事班機於北跑道降落後滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌。受事件影響，北跑道一度需要關閉，至中午12時15分重開。

運輸及物流局傍晚發出新聞稿，指今早一架由北京抵港的香港快運航空A320客機（航班編號UO235），在香港國際機場北跑道降落時，懷疑出現偏離的嚴重事故，民航意外調查機構已展開調查。

民航意外調查機構調查小組現正收集數據和資訊，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。民航意外調查機構發言人表示，民航意外調查機構進行調查，目的是找出事故發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。

有乘客在小紅書上分享八號風球下降落香港機場的過程，指早上從北京大興機場乘飛機到香港國際機場，適逢「塔巴」登陸帶來巨大風，機長降落時「風把起飛機吹偏了，弄到了起落架」，乘客在機上等了一小時，發帖者煩惱下午需要上班，很多人感到不耐煩。

不過機上亦有人認為，機長還敢降落在香港「就已經很牛X（非常厲害）了」，他感嘆「確實是我這輩子坐過最顛的飛機了，不知者無畏，wish all the best（希望一切安好）。」

亦有乘客受訪時指，機長廣播稱要檢查輪胎後，才可駛回停機位，最終在機上等候約一個半小時才能落機。有人則指機上有搭客比較激動，要求下飛機或要求交代。

強烈熱帶風暴「塔巴」吹襲香港，八號風球及黃色暴雨警告生效期間，香港快運客機降落香港國際機場後偏離，懷疑撞到跑道旁的指示牌，停在滑道上。事件中無人受傷，有乘客在小紅書上分享降落過程，指「風把起飛機吹偏了，弄到了起落架......確實是我這輩子坐過最顛的飛機」，認為機長敢於降落非常厲害。（Bobo/小紅書）

香港快運航空（香港快運）回覆指，今日（9月8日）由北京大興（PKX）前往香港（HKG）的航班UO235，在香港國際機場安全降落後發生偏離。航機其後停留在滑道上，機組人員依照標準作業程序處理，與地勤人員協調，乘客已經離開機艙。

機上共有137名乘客及機組人員，並無接獲任何乘客的受傷報告。機組人員已為乘客提供必要協助，並持續向乘客提供最新資訊。香港快運強調乘客與機組人員的安全是首要考量，對造成的任何不便深表歉意，並感謝乘客的耐心與體諒。

機管局表示，今日早上10時36分，一架由北京大興機場飛往香港的香港快運航班UO235，於北跑道降落後滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌，航班其後停於滑行道，正進行檢查，所有乘客已經離開機艙。機上共有137名乘客及機組人員，據報無人受傷。北跑道於檢查後已經於12時15分重開。