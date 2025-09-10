巴士司機涉姦9歲托管女童囚11年　上訴得直　案件毋須重審

巴士司機和妻子多年前受託照顧一名9歲女童，他涉趁妻子不在家時，藉詞檢查女童的身體，把她強姦。其後，司機又涉把下體壓女童的臀部。司機經審訊後，被裁定強姦和非禮兩罪罪成，遭判囚11年。他就定罪提出上訴，上訴庭法官早前裁定他上訴得直，撤銷定罪和判刑。上訴庭今(10日)頒判辭解釋理據，指事主在事發後6年，向當時女友和警員透露幼年被性侵，而原審法官指引陪審團時，錯誤把該些投訴視為「新近投訴」，以評估事主證供是否可信，此構成重大不當。而控方表示，不會就案件申請重審。



孔姓上訴人原被控於2016年的夏天，在屯門某單位強姦和非禮案發時9歲的X。

控方案情指，上訴人於2016年時，趁單位只有他和X時，著她入房，問：「係咪大個女？」然後稱要替她檢查身體，脫去其衣物。上訴人幫X蓋上被子，其後他鑽進被窩內把她強姦。她當時感到下體很熱，長大後才意會到當時上訴人射精。約1星期後，X在廚房罰抄，上訴人入廚房時把下體壓在她的臀部，她隨即縮開。

至2022年8月，15歲的X情緒崩潰，向女友提及年幼時被強姦。她翌月和朋友飲酒時，透露想跳樓輕生。朋友制止她並代為報警，警員送她到醫院，期間她向警員透露被強姦的事。

上訴庭認為原審法官不應指引陪審團 以涉案投訴考慮X證供的可信性

上訴方質疑，原審法官游德康錯誤接納X向女友和警員講述被性侵一事，屬「新近投訴」，並錯誤引導陪審團，以該些投訴評估X證供是否可信。

上訴庭法官指，控方引用該些投訴的證據時，需要解釋引用的原因，辯方則有權反對，但本案未有進行該程序。此外，X是在事發6年後，情緒不穩下作出該些投訴，不應被視為「新近投訴」，而原審法官亦不應指引陪審團，以這些投訴考慮X證供的可信性。上訴庭認為，此構成重大不當，因此裁定上訴人上訴得直，而控方表示不會申請重審。

案件編號：CACC3/2024