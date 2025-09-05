鄭錦滿涉理大爬水渠案　原審官准控方中途加控屬錯誤　鄭上訴得直

熱血公民前成員鄭錦滿，被指於2019年警方圍堵理大期間，被發現爬出可通往理大的水渠，他原與數名涉準備「家長車」人士被控妨礙司法公正罪。惟審訊途中，控方舉證完畢與原審法官討論後，突加控鄭暴動罪，最後鄭被裁定暴動罪成，被判囚3年8月。鄭認為中途加控罪不公，提出上訴。上訴庭今(5日)下裁決，形容控方加控罪後，成了「全方位無死角」控罪書，令鄭「兩面包抄」，無法作出辯解，存在不公，裁定原審法官批准加控的決定錯誤，裁定鄭上訴得直，撤銷其定罪及判刑。



鄭錦滿在裁決後於社交媒體發帖文稱：「欲加之罪，其無辭乎。遲來公義，絕非公義。」



鄭錦滿就被裁定暴動罪成提上訴獲判得直，獲撤銷罪名及判刑。(資料圖片)

2019年11月，警方圍堵理大期間，有留守理大的示威者疑嘗試經水渠逃離校園。（Adnan Abidi / 路透社）

鄭被裁定暴動罪成囚3年8月

上訴人鄭錦滿原與另4人被控妨礙司法公正罪，但控方審訊期間，加控鄭暴動罪，鄭最終亦被裁定暴動罪成，被判囚3年8個月。

同案另4被告上訴被駁回

同案另4人：何志豪、陳啟賢、馮思睿和林泳汶，涉為示威者準備「家長車」，被裁定妨礙司法公正罪成立，各被判入獄12至13個月，他們亦有提出上訴，但全被駁回。

上訴庭法官彭偉昌今庭上讀出裁決時，沒有上訴人到庭聆聽。

鄭指控方完成舉證後加控罪不公

鄭錦滿在上訴時質疑，他原審時原本只被控妨礙司法公正罪，控方完成舉證後才加控他暴動罪。鄭認為加控並非單純技術性，對他構成不公，即使容許鄭在原審時重召控方證人，也無法修補。

原審法官鄭念慈(圖)，審訊時批控方中途加控罪，被上訴庭指做法錯誤。(資料圖片)

上訴庭法官彭偉昌指鄭官批准控方中途加控罪，成了「全方位無死角」控罪書，構成不公。（資料圖片）

原審官鄭念慈曾對案情提出質疑

上訴庭法官在判辭指，根據控方的開案陳詞，表面看來是指控鄭接應參與暴動，並從理大逃走來的人。控方舉證完畢，原審法官鄭念慈(下稱：原審法官)提出疑問，稱只有鄭走出，而沒有他進入渠口的證據，這證據或可推論鄭是從理大逃出，是參與暴動的人，但質疑參與暴動的人，若只是接受他人協助，離開渠口，怎能構成妨礙司法公正罪。控方與原審法官討論此議題後，申請新增暴動罪，獲原審法官批准。

控方修訂後成全方位無死角控罪書

彭官認為，控方的申請非單純技術性。鄭原本被只為接應人員，頓時變成參與暴動，並從理大逃離的人。同時，控方沒有撤回原本的妨礙司法公正罪。經過修訂的控罪書，就變成全方位無死角的控罪書，法庭可以裁定鄭在逃出理大前參與暴動，或接受其他人接應逃離理大時，妨礙司法公正，或同時裁定兩罪都成立。

原審法官曾指鄭可以重召證人

就原審法官指鄭可以在加控後，重召控方證人，上訴庭法官認為鄭已承認爬出渠口，並順著同一方向完成盤問，質疑他有多大空間，在同一法庭面前，提出和以前不盡相同的說法。

指原審法官容許加控屬犯錯

上訴庭認為，原審法官容許控方加控屬犯錯，令鄭被兩面包抄，無法全身而退，對鄭構成不公。上訢庭法官因此裁定鄭上訴得直，撤銷定罪和判刑。

案件編號：CACC34/2023