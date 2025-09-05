童樂居虐兒案｜女職員稱輕拍女童不是虐兒 官指與片不符駁回上訴
撰文：陳曉欣
出版：更新：
香港保護兒童會轄下的「童樂居」於2021年底爆出虐兒醜聞，34名女職員被控虐兒罪。26歲女職員涉目睹同事把2歲男童摔在地上仍無動於衷，以及在同事用圖書拍打1歲女童的頭後，用紙巾掌摑女童。她審訊時辯稱不覺同事襲擊男童，她只是輕拍女童，裁定2項虐兒罪成立，被判囚7個月。她不服定罪，早前向高等法院提出上訴。上訴庭今（5日）頒判辭，指上訴人的陳詞與片段有相當分別，維持原判。
上訴人梁曉彤（26歲，幼兒工作員）在2024年被法官王詩麗裁定2項虐兒罪成，入獄7個月。
梁稱沒有目睹典型襲擊
梁指2歲男童E倒下的地方有軟墊，他雖不是立即站起來，但也沒有哭鬧，所以梁並沒有目睹「典型襲擊」，男童受傷的機會極低，梁頂多是對風險認知不足，不構成故意忽略，梁的不作為和男童可能受到不必要的苦楚無關。至於涉及1歲女童O的控罪，梁的力道其實很小，原審法官沒有考慮梁擔心O哽親，以致用力過大，這或許足以推翻梁是故意襲擊的意圖。
官指梁的陳詞與片段內容有相當分別
判辭指，梁的陳詞與片段內容有相當分別，男童E的個子極小，遭人扔下的受傷機會不小，心理也一定受到相當大的驚嚇；O被梁掌摑後步履蹣跚，照顧者因失去耐性而變得粗暴，並不罕見，維持原審的有罪裁決。
案件編號：CACC215/2024
