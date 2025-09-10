流感疫苗計劃將引入科興　欠孕婦臨床數據　盧寵茂：可打其他品牌

本年度流感疫苗接種計劃首次引入科興疫苗，但欠缺孕婦臨床測試數據。醫務衞生局局長盧寵茂表示，科興滅活疫苗在新冠疫情期間的使用，已證明質量安全及效力，又指孕婦如果經評估不應使用科興疫苗，可以選擇賽諾菲三價滅活疫苗。不過，市民到公營機構接種時不設選擇品牌，如要選擇便須到私家診所或機構接種。



醫務衛生局局長盧寵茂。（資料圖片／夏家朗攝）

盧寵茂：不表示孕婦不適合用科興疫苗

盧寵茂表示，科興疫苗確實沒有一些有關孕婦應用的臨床研究數據，但是不表示孕婦不適合用，科興疫苗沒有對孕婦列為禁忌症。他強調，滅活疫苗對孕婦屬安全，而根據藥廠的疫苗指引，孕婦應該與醫生商量是否接種。

他亦指，本港考慮疫苗註冊的時候會以非常高的標準採購新疫苗。本港每年接種流感疫苗的孕婦約6,000人，孕婦向醫生徵詢後亦可以選擇接種其他疫苗。他指賽諾菲三價滅活疫苗都是滅活疫苗，但只是三價；而賽諾菲三價滅活疫苗有超過90萬針，對可能數千名孕婦需求絕對無問題。

三價疫苗包括兩種A型流感病毒抗原（H1N1和H3N2）和一種B型流感病毒抗原（Victoria譜系），而四價疫苗則包括兩種A型流感病毒抗原和兩種B型流感病毒抗原（Victoria譜系和Yamagata譜系）。

不過，衞生防護中心早前表示，政府提供的疫苗都是安全及有效，市民接種時不設選擇品牌，意味如要選擇便須到私家診所或機構接種。