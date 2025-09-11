油塘工字鐵壓斃工人意外　精進及分判商等罰款　由13萬增至28.3萬

精進建築任承建商的油塘東源街工程，3年前有工字鐵塌下，一名55歲燒焊工人被壓死。精進及分判商等事後遭控11項傳票，被判罰款13萬元。律政司認為太輕要求法庭覆核，暫委裁判官莊靜慧同意案情嚴重，須判阻嚇性懲罰，今(11日)改判3名被告罰款28.3萬元。



3名被告：精進建築工程有限公司（精進）、啟益工程有限公司（啟益），和溫金華。

油塘地盤2022年12月發生的工業意外，令一名55歲燒焊工人死亡。（黃偉民攝）

油塘地盤發生工業意外，一名工人受傷。（黃偉民攝）

886公斤工字鐵脫下壓中工人

意外發生於2022年12月14日早上約9時，工人陸偉英與另一工人作拆除側向承托工作時，陸切割工字鐵時，工字鐵的T型部份從牆身脫落，並壓中陸，陸送院後不治。該工字鐵約重886公斤。精進是該地盤的總承建商，該合約總值約8億9千7百萬元，拆除承托工作由分判商啟益負責，啟益再分判該工作予另一承建商。

律政司指被告未設安全管理制度

律政司早前已向法庭呈上書面陳詞，其代表補充指，本案控罪性質嚴重，涉及東主的基本責任，對工人安全非常重要。被告未設安全管理制度，亦未有措施確保工人安全，屬嚴重違法行為。此外，擊中陸的工字鐵重達886公斤，被告應能預知風險，惟現場無承托設備，亦無人監管，雖然辯方指陸工序出錯才導致意外，但被告未安排合資格人士在場監督，間接導致事故，事件亦非一時疏忽，早前的判刑較同類案件輕，認為應予以調整。

啟益代表重申有提供事前訓練，又指事件導致工程暫停半年，損失嚴重。

官稱應可預見工程的風險

莊官指被告曾作施工方案及風險評估，應可預見及知悉工程的風險，惟無實際措施確保障切割工字鐵工人的安全，反映案情嚴重。莊官又指，相關條例修訂後刑罰亦大大提升，須判處阻嚇性懲罰。

莊官就精進作為的東主責任等4罪，罰款由4.4萬元上調至10.2萬元；啟益就4罪罰款由5.1萬元上調至10.7萬元；而溫金華就3罪的罰款，則由3.5萬元上調至7.4萬元，合共罰款28.3萬元。扣除之前已繳交的金額，他們須在21日內支付餘款。

案件編號：KTS 13003-13012/2023 、KTS 27884-27885/2023