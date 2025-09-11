93歲醫生涉注射Botox誤殺病人　專家指被告認知障礙　不適合答辯

現年93歲的醫生李宏邦，涉在7年前為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌後，張陷入昏迷，其後不治，李因而被控誤殺罪，辯方卻指李有認知障礙，不適合答辯，案件今(11日)在高等法院抽選陪審團，並由陪審團先決定李是否適合答辯。辯方讀出兩名精神料醫生的報告，分別認為李患有重度神經認知症，和認知障礙症，為他不適合答辯。精神科醫生黃重光並指，李認知症狀影響其短期記憶，認為他不能在審訊時合理地作出回應。



被告李宏邦，93歲。被控一項誤殺罪，指他於2018年11月12日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲)，他作為張的醫生，對她負有謹慎責任，但他在沒有為她的安全採取合理的謹慎措施，疏忽導致張的死亡。

現年93歲的被告李宏邦。(朱棨新攝)

被告李宏邦被控一項誤殺罪。(資料圖片)

女銀行家張淑玲在2018年接受botox注後死亡。（資料圖片）

被告涉施用鎮靜藥物時有疏忽

控罪指被告所涉的疏忽行為包括：(一)儘管張曾攝取催眠藥，及不確定禁食狀態，被告仍向她施用鎮靜藥物，(二)未有在張處於鎮靜狀態期間，監測其氧氣飽和度，及未有在她出現呼吸困難時提供氧氣，(三)未有向張提供鎮靜劑的拮抗劑，(四)當其他醫學專家詢問時，隱瞞醫療和藥物資料。

本陪審團只就是否適合答辯作裁決

法官向陪審團表示，陪審團需先就被告是否適合答辯進行裁決，若裁定被告不適合答辯，他們再決定被告當時有否做過控罪指稱的行為，不過若被告被裁定適合答辯，則會由另一批陪審團作刑事控罪的裁決。

被告2022年跌倒後狀況轉差

辯方讀出兩名精神科醫生鍾維壽和黃重光的報告，他們均認為被告不適合答辯。黃重光醫生的報告指，被告於2022年曾跌倒而受傷，其身體和精神狀況都轉差。被告的集中力下降，思考亦變得緩慢，會重複問同一問題。他過往不會粗言穢語，現時心情欠佳時會以粗言辱罵他人，他步行亦需用拐杖。

認為被告不能理解控罪

黃認為，被告患有重度神經認知症（major neurocognitive disorder），影響其短期記憶。他因此不能在審訊時合理地回應提問。黃認為，被告不能理解控罪，亦不能作供。

另一醫生認為被告未能給律師指示

鍾維壽醫生的報告指，被告於2022年頭部受傷，之後行為方面出現轉變，難以和家人溝通，其自理能力轉差。此外，被告只能龐統講述案發時發生的事。鍾認為被告患有認知障礙症，他可理解控罪性質，但太不可能給予律師指示，確立辯方案情。

案件編號：HCCC137/2022