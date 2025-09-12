詐騙｜25歲內地碩生被騙1097萬　19歲內地生做詐騙集團跑腿被捕

香港大學一名18歲內地女生墮樓亡，生前中假冒官員詐騙招致損失。警方表示，今年上半年共有957名專上院校學生被騙，中招本地生及內地生比率為2比1。內地學生佔學生群體的受騙金額55.5%或6,031萬元，最大一宗損失金額為1,097萬元，涉及一名25歲內地碩士學生，墮假冒官員詐騙案。



除了有受害者，也有人加入成詐騙集團一員，一名19歲內地來港大學生替「假冒官員」詐騙集團做跑腿被捕，當事人冒充廉政公署人員向受害人派發「公函」，警員到場後於大學生身上檢獲偽造的廉政公署證件及假公函，相信涉及3宗騙案，涉及金額共約879萬元。



警方周二開記招講述涉及學生詐騙情況。（警方提供）

上半年957名專上院校學生墮騙案 內地生佔三分一、損失金額佔55.%

警方指，今年首7個月共接獲24,644宗騙案，損失金額為43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，損失金額較去年同期下跌15.6%。

今年1至6月共有957名專上院校學生被騙，當中本地生及內地生分別佔比67.3% (644名)及32.7% (313名)。雖然以案件宗數而言，有較多本地學生被騙，但損失金額則內地學生較多，內地學生佔學生群體的受騙金額55.5%，達港幣6,031萬元。

內地生墮電話騙案平均損失83萬 投資詐騙受害者86%為本地生

電話騙案（即假冒官員及假客服騙案）宗數僅排名第二，但所造成的金錢損失最高；內地學生每宗電話騙案平均損失約港幣831,590元，遠高於其他騙案類型，亦為本地學生平均損失金額4.5倍。投資詐騙受害者中，本地學生佔較高比例（85.7%）。

內地碩士生收冒認官員電話 存入千萬到銀行作監管後始知受騙

警方表示，學生受騙案件中，最大單一損失金額為1,097萬元，一名25歲內地碩士學生今年4月收到冒認香港入境處人員來電，說他名下多個銀行戶口涉及金融騙案，並將電話轉駁到假冒珠海市的公安部。騙徒出示偽造的保密令施壓，要求受害人配合調查，作資金的監管。

警方表示，受害人按騙徒的指示將1,097萬元分別存入騙徒提供的銀行帳戶。騙徒之後指示受害人再額外轉帳更多的資金。同時間，受害人的銀行發現了受害人戶口有疑，要求受害人前往銀行分行，銀行職員同時通知了反詐騙協調中心。經過面談之後，受害人才知道自己受騙。

警務處商業罪案調查科高級警司羅國凱（右）提醒要提防騙上騙的詐騙案件。（警方提供）

有內地生冒充廉署人員向受害人派發「公函」 被港大保安員報警拘捕

不過，亦有內地學生涉及騙案被捕。警方表示，一名19歲內地來港大學生，替「假冒官員」詐騙集團做跑腿，冒充廉政公署人員向受害人派發「公函」，訛稱受害人涉及洗黑錢等罪行。這名學生日前因行蹟可疑被港大保安員揭發，報警將他拘捕。警員到場後於學生身上檢獲偽造的廉政公署證件及假公函，相信涉及3宗騙案，涉及金額共約879萬港元。

警方：要提防騙上騙 受害人以為完成行動後可取回損失金額

警務處商業罪案調查科高級警司羅國凱提醒，要提防騙上騙的詐騙案件，因為騙徒在誘騙受害人轉帳後，會聳恿受害人參與所謂的特務行動，訛稱完成有關行動後，便可以取回失去的金額。若明知對方是騙徒仍然協助他們進行犯罪行動將是串謀詐騙，一經定罪最高可判監14年。