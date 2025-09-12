李明慧疑遭夫恐嚇襲擊　夫只就襲擊罪表證成立　下周二裁決

前港姐亞軍李明慧疑被丈夫陳燿陽恐嚇及襲擊案，辯方今（12日）作中段陳詞，指李明慧的說法與警員口供有衝突，質疑李的證供僅為她片面之詞，裁判官林子康裁定被告項刑事恐嚇罪的表證不成立，但襲擊致造成身體傷害罪則表證成立，被告選擇不作供，亦不會傳召任何證人。案件押後至下周二（16日）裁決。



被告陳燿陽（58歲，商人）被控1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2025年1月21日，在赤柱赤柱村道50號某單位，威脅女子陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。以及同日同地襲擊陳李明慧，因而對她造成身體傷害。

被告陳燿陽被裁定恐嚇罪被裁定表證不成立，只需就一項襲擊罪答辯。（陳順禎攝）

李明慧雖然已作供完畢，但仍到法庭旁聽。（陳順禎攝）

李明慧的姐姐及媽媽亦有陪同她到法庭。（陳順禎攝）

李明慧離開法院。（陳順禎攝）

控方中段陳詞指，李案發時曾向家傭呼救，並提示女傭要小心，若被告從未作上述行為，李不會作出提示。控方又引述家傭證供，指家傭曾看見被告以手臂環繞事主。

刀的出現只屬李片面之詞

辯方卻指，事件屬李的片面之詞，就襲擊罪，醫療報告反映李身上沒有刀傷，家傭證供亦不支持其說法，警員記錄冊亦沒有相關記錄，只有李在事後落口供時，才首次提及有刀，反映其證供與警員有矛盾，質疑李證供的可信性。

刑事恐嚇罪表證不成立

裁判官林子康最後裁定刑事恐嚇控罪表面證據不成立，但襲擊致造成身體傷害罪則成立。被告選擇不作供，亦不會傳召證人。

辯方指無證據顯示李的傷勢由暴力造成

辯方結案陳詞質疑李證供的可信性，指李不顧一切把陳置於不利位置，且沒有證據顯示李的傷勢是由暴力造成。李在警方到場後，並沒有提及其傷勢，故警員記錄冊亦沒有相關記錄，質疑李的證件不可信。

案件編號：ESCC224/2025