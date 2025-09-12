沙田第一城關愛隊遺失文件 涉39名服務使用者姓名、電話及住址
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
沙田民政事務處今日（12日）公布，關愛隊承辦團體「沙田第一城婦女會」的一名隊員，在9月10日外出工作期間遺失了一份文件，當中載有沙田第一城小區關愛隊39名服務使用者的姓名、電話及住址。該婦女會已隨即向警方報案，並通報個人資料私隱專員公署，如懷疑有人偽冒關愛隊成員，可向沙田第一城小區關愛隊或民政事務處核實身份。
沙田民政事務處對受影響人士造成不便致歉，並設立查詢熱線（5394 4751），同時向關愛隊發出警告信。
沙田民政事務處公布，沙田第一城小區關愛隊的承辦團體，即沙田第一城婦女會，昨晚（11日）向民政事務處通報，懷疑一名隊員周三（10日）外出工作期間遺失了一份文件，當中載有沙田第一城小區關愛隊39名服務使用者的姓名、電話及住址。有關資料不包含任何個人身份證號碼和其他個人資料。
已報案及通報個人資料私隱專員公署
承辦團體已隨即向警方報案，並通報個人資料私隱專員公署。承辦團體正檢視及加強保安措施，陸續通知所有受影響的服務使用者提高警覺，如受影響人士懷疑有人偽冒沙田第一城小區關愛隊成員聯絡，可向沙田第一城小區關愛隊或民政事務處核實其身分。
沙田民政事務處向關愛隊發出警告信
沙田民政事務處對受影響人士造成不便致歉，已設立查詢熱線（5394 4751），市民亦可瀏覽關愛隊專題網頁（按此）了解關愛隊防止偽冒措施。
沙田民政事務處已向關愛隊發出警告信，責成該關愛隊往後須嚴格遵守妥善處理及保密個人資料的指引。民政事務總署亦再次提醒所有關愛隊提高警覺及加強保安措施，並繼續嚴格按指引妥善處理及保密個人資料。
