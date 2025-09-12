施政報告｜租置計劃料重推　黃碧如：宜樓齡低屋邨　無礙輪候時間

新一份《施政報告》下周三（17日）公布，消息指，「租者置其屋計劃」在相隔近20年後有機會重推。計劃傾向由房委會先揀選數個屋邨，並先諮詢居民購買意向。



房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如接受傳媒訪問時表示，她個人認為如果政府有意重推租置計劃是好事，讓部份公屋租戶改善家庭環境後，以一個可負擔的價錢，購買現時居住的公屋單位。她指，傾向揀選樓齡低的屋邨，如樓齡介乎約20至30年的屋邨，而單位定價應至少收回其建築成本。



消息指，讓公屋租戶以扣除地價及低廉價錢購買居住中單位的「租者置其屋計劃」，在相隔近20年後小規模重推呼聲高；民建聯曾提出以石排灣邨作試點。(資料圖片)

未來5至10年公屋落成量足夠 如重推計劃無礙輪候時間

黃碧如接受港台訪問時表示，可先了解居民的購買意願，以挑選合適的公共屋邨。她認為，選擇樓齡較低的屋邨較可取，例如20至30年之間樓齡，甚至20年樓齡以下的屋邨，因部份樓齡較大的屋邨，租戶的年紀可能較年長，經濟能力或影響他們購買現居單位的意欲。

至於單位定價方面，黃碧如認為，最低限度要收回單位的建築成本，至於折扣率方面，現階段則難以評論。她解釋，近年建築和維修成平持續增加，相信很難劃一單位售價不能超過一百萬元。她舉例指，每期居屋或綠置居銷售計劃下，出售的部分租置計劃回收單位，已超過一百萬元，而售價亦要視乎地點及單位面積，部份單位價錢亦可以好便宜。

談及重推計劃會否擔心減少公屋單位供應，延長公屋平均輪候時間。黃碧如認為影響不大，因未來5至10年，公屋單位的落成量不少，加上有過渡房屋及簡約公屋的供應，公屋綜合輪候時間預計會逐步縮短。