施政報告｜租置計劃小規模重推機會高　消息：先選數條屋邨問意向

施政報告2025下周三（17日）公布，房屋相關政策續是焦點之一。消息指，讓公屋租戶以扣除地價及低廉價錢購買居住中單位的「租者置其屋計劃」，在相隔近20年後重推呼聲高。不過，重推計劃傾向以小規模形式進行，房委會或會揀選數個屋邨，並先諮詢居民購買意向。



有政黨就曾建議，重推租置計劃以市值約20%至25%作定價，令住戶每月供款及住屋開支不超過平均入息的25%，在此前設下，大部份單位預計定價介乎80萬至90萬元。



消息指，讓公屋租戶以扣除地價及低廉價錢購買居住中單位的「租者置其屋計劃」，在相隔近20年後小規模重推呼聲高；民建聯曾提出以石排灣邨作試點。(資料圖片)

第一期租者置其屋計劃1998年推出，至2005年8月暫停，期間計劃涵蓋39條公共屋邨，出售的屋邨全部都是於1981年至1994年期間落成，出售時樓齡近20年至接近「新樓」均有。

消息指，施政報告2025傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃，目的在於測試租戶「原址上車」意欲，房委會會先揀選數個屋邨諮詢居民購買意向，以小規模重推計劃。

重推租置計劃傾向以小規模形式進行，房委會或會揀選數個屋邨，並先諮詢居民購買意向。（資料圖片）

民建聯是呼籲重推公屋租置計劃的政黨，該黨指原有租置計劃雖有折扣，但部份定價與家庭實際負擔能力仍有落差，因此建議如重推，以市值約20%至25%，並考慮平均家庭入息、實際負擔能力訂定價格，住戶每月供款及住屋開支不超過平均入息的25%，壓低入場門檻，如大部份單位預計定價介乎80 萬至90萬元，避免原計劃「有心但無力」困境。

民建聯又建議設首五年禁售期，僅可原價售回房委會，之後可進入「第二市場」但設售價上限並必須補價方可公開出售，有效防止投機炒賣，保障資源分配公平，並提出以石排灣邨作首個試點。