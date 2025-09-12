有SEN生疑遭教員針對　開學前九個月轉報27校不果　教局稱續協助

莘莘學子正展開新學年，有中學生申請轉學遇困難，開學後仍未能重返校園。家長阿強（化名）向《香港01》投訴，稱其特殊教育需要（SEN）的兒子，去年九月在南區一間學校升讀中一，惟兒子在校園內多次遭遇不合理對待，包括懷疑被老師無理懲罰等。他早於去年12月開始申請轉校，亦尋求教育局協助，直至上月底正式退學，至今尚未成功轉校。



稱被教職員針對 向精神科求診逾20次

家長阿強（化名）受訪稱，其有特殊教育需要（SEN）的兒子，去年在南區一間津貼中學升讀中一，未幾感覺到環境對兒子不友善，更多次懷疑被教職員針對。他引述兒子稱，有一次在班房門外被學校社工絆倒，對方則反指他踩向其腳才會跌倒，要求道歉，事後校方翻查閉路電視後，方證實是誤會，而校方拒絕道歉。

阿強指，兒子多次遇到不合理對待，包括懷疑被老師無理懲罰、引導其他學生投訴兒子等。他說事件令兒子受創，過去一個學年接受精神科及臨牀心理學家的診治逾20次。他指去年10月向教育局提出要求協助處理懷疑被針對事件，並引述局方稱事件涉及校本管理問題，須交由學校處理；阿強感嘆教育局未能解決問題。

開學前九個月 向27間學校申請轉學不果

去年12月，兒子向6至7間學校申請轉校，又請求教育局協助轉校，但所有學校均表示不會接收插班生。及至今年4月，兒子被指在班房撞跌老師，校方其後報警處理，案件現已進入司法程序。阿強說，兒子當日之後不敢上學，其後向27間學校申請轉學，不過估計因競爭太大、兒子學業水平一般，全部不獲錄取。他於今年8月底正式退學，並正與教育局保持聯絡，仍未知悉會如何安排。

教育局：要求學校嚴肅跟進

教育局回覆查詢指，關於學生與學校人員的事件，由於個案涉及個人私隱並已進入司法程序，教育局不會就個案作出評論。教育局會繼續與學校及家長保持溝通，為該學生的學習需要提供適切協助及學位安排支援服務。

教育局表示，一直與學校及該家長保持緊密聯繫，提供適切的建議及協助，並按既定程序要求學校嚴肅跟進有關個案及密切留意學生的情況。教育局人員亦曾到校為學校提供支援及意見，並為相關學生提供心理支援服務，協助學校透過各方面的調適和支援策略，以照顧學生的學習需要。