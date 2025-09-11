銀彈吸學生｜黃士心小學疑免費校巴招生　教育局：已要求詳細解釋

本地出生人口持續減少，小學收生一個都不能少。繼鴨脷洲街坊學校被指在下學年宣傳招生上，向小一資助六個學年的冬夏季校服及運動服、一個學年免費坐校巴等；位於青衣的東華三院黃士心小學，亦被發現在招收本學年一至六年級插班生的宣傳單張上，列明會提供多項資助，包括向荔景及東涌區學生提供一至六年級校車全費資助，並向一年級轉校生提供首年書費及校服費全費資助等福利。



有市民收到相關宣傳單張，向《香港01》表示認為校方做法有問題，亦質疑校方會否動用籌款活動得來的善款，或是用了其他學生的資源來作資助使費，認為有關當局應作出了解。



教育局表示，《學校行政手冊》訂明，學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，以維持學生的註冊人數。這種做法並不恰當亦不道德。局方得悉事件後，已即時聯絡有關學校，要求學校詳細解釋事件。



東華三院黃士心小學向轉校一年級學生提供首年書費及校服費全費資助。（讀者提供）

有東涌居民向《香港01》指，近日收到東華三院黃士心小學的宣傳單張，關於招收2025/26學年的小一至小六插班生，單張上列明校方會提供專屬車資津貼，包括荔景及東涌區學生可獲一至六年級校車全費資助，而乘搭校車的學生，不論任何地區，都可獲車資津貼。

此外，校方亦提供「轉校生福利」，在今年9月前，一年級轉校生可獲首年書費及校服費全費資助。單張更指明，同屬東華三院的高可寧紀念小學轉校生，可獲首年書費及校服費全費資助。

該居民認為，有關單張所提及的福利涉及大額金錢，質疑校方的資助費用來源。由於該校辦學團體屬慈善機構東華三院，會令人聯想到是否動用了包括《歡樂滿東華》等籌募得來善款，或本應使用在該校學生的資源。

教育局表示，在得悉事件後，已即時聯絡有關學校，要求學校詳細解釋事件。教育局已提醒學校應遵照有關指引處理收生安排。若當中涉及違規情況，局方定會嚴肅處理。

教育局指出，《學校行政手冊》訂明，學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，以維持學生的註冊人數。這種做法並不恰當亦不道德。假如為了獎勵學生的優良表現或幫助經濟有困難的學生，用金錢或物質的形式助學，學校應該確立一套審核準則，並清楚地告知家長學校提供有關助學金或物質的目的。