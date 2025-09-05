教育局正式取消崇正中學註冊　校方申述無切實處理管理等根本問題

私校崇正中學違規「借殼辦學」，教育局早前按《教育條例》暫停崇正營辦，教育局副局長施俊輝在立法會會議上表示，該校校董會的申述沒有切實處理學校停辦和學校管理的根本問題，教育局今天會正式取消崇正中學的註冊，並會同日發信向崇正校監通知相關決定。



私校崇正中學違規「借殼辦學」，教育局今日宣布正式取消學校註冊。(資料圖片)

校董糾紛嚴重礙學校管理和運作 未能解決根本問題

教育局副局長施俊輝出席立法會教育事務委員會表示，當局一直關注崇正中學收生和營運情況，23/24學年，由於學校尚有在讀學生，處理上考慮同學福祉問題；直至上學年，學校已停止辦學，更違規與內地教育機構合作招生和提供文憑試課程，當局已迅速回應，早前已終止學校營運。

施俊輝指，早前就取消學校註冊的機制，向崇正中學發信，要求校方在指定期限提交書面申述，當局認為由於該校校董會的申述沒有切實處理學校停辦和學校管理的根本問題，教育局今天會正式取消崇正中學的註冊，並會同日發信向崇正校監通知相關決定。

教育局其後發新聞稿補充，進一步解釋崇正中學的學校註冊決定。當局認為，現任校董會未能妥善履行管治學校之責，校董之間存在嚴重分歧，而且有多宗關於崇正中學的辦學團體——香港崇正總會及／或學校管理權的司法訴訟亦正在繼續，形容「該校校董之間的糾紛已嚴重影響學校的日常管理和運作，情況並不理想。」

當局指，於8月13日發信通知該校校監，局方正考慮按《教育條例》取消該校的註冊。隨後，教育局收到該校校董的申述，認為有關申述並無切實處理學校停辦和管理等根本問題，並詳細考慮到學校的實際情況及其他相關因素，決定取消崇正中學的學校註冊。

施俊輝指，當局已巡查10間私立學校，並正制訂《私立學校實務守則》。(資料圖片)

已巡查10私校 正制訂《私立學校實務守則》

教育局早前表明加強檢視私校運作，並成立「突擊巡查小組」巡查高危學校，施俊輝指，當局已巡查10間私立學校，並正制訂《私立學校實務守則》，當中包括學校管理水平、收費準則、籌集資金渠道、收生宣傳等，會否「借殼辦學」及「影子學生」等，「正正係走在問題嘅前面，唔係收到投訴、出咗事先跟進。」