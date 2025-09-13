東壩的士禁令暫緩｜方國珊指村民須搭的士　內地客愛打的有兩原因

西貢萬宜水庫東壩近年成為內地社交媒體小紅書推介的香港旅遊熱點，吸引大批內地旅客到訪，卻引發交通配套不足及的士濫收車資等問題。政府早前煞停原定今日起（13日）實施的禁令，容許的士繼續駛往東壩。



西貢區區議員方國珊表示，的士業界珍惜政府暫緩禁令的機會，特意在東壩貼告示提醒旅客按咪錶收費，又提到小巴只在假日及周末營運，白臘及東丫等村民仍然依賴的士進出。有內地旅客拆解為何熱愛坐的士之謎，原來她們即日往返深圳需節省時間及體力。



西貢萬宜水庫東壩每逢假日人多車多，政府上月向區議會透露考慮周末、公眾假期和黃金周，朝九晚六禁止的士駛入連接東壩的萬宜路。(歐陽德浩攝)

西貢萬宜水庫東壩每逢假日人多車多，政府上月向區議會透露考慮周末、公眾假期和黃金周，朝九晚六禁止的士駛入連接東壩的萬宜路。惟據了解，政府諮詢的士業界時，遇到強烈反對，原定今日起（13日）實施的禁令暫時煞停，當局繼續觀察情況再作決定。

西貢區區議員方國珊今午到東壩視察交通情況。(歐陽德浩攝)

方國珊料十一黃金周3500人次進東壩

西貢區區議員方國珊今午到東壩視察交通情況，讚揚在沒有警察實施車流管制下，萬宜路的交通狀況仍然良好。她指出，今日平均每小時有10輛小巴及50架的士往返北潭涌巴士總站至東壩，截至下午4時共約600人次進入東壩，預計十一黃金周將增加至約3,500人次。

的士業界在東壩涼亭外的士站貼上「香港的士按錶收費」的告示。(歐陽德浩攝)

的士業界特意東壩貼告示提醒旅客按錶收費

方國珊表示，的士業界已非常自律，特地在東壩涼亭外的士站貼上「香港的士按錶收費」的告示，讓人感受到業界齊心打擊「黑的」。她引述業界指，由於萬宜路彎多路窄，希望漁護署可增加避車處及防撞欄，以保障途人的安全。

我再強調的士業界好珍惜今日，政府能夠暫緩擱置咗呢件事，畀佢哋入到嚟，即係來之不易，佢本來今日冇得入嚟。業界直情好自律呀，今日貼咗通告出嚟，就話香港的士按錶收費，即係提醒遊客我哋按錶收費。 西貢區區議員方國珊

西貢萬宜水庫東壩近年成為內地社交媒體小紅書推介的香港旅遊熱點。(歐陽德浩攝)

料運輸署十一黃金周助東壩小巴增班次

十一黃金周將至，方國珊相信運輸署將會協助東壩專線小巴9A路線增加班次，又指小巴公司在五一黃金周期間預備逾30輛車，最終僅使用10多輛足以應付人潮。她強調旅遊熱點假日出現塞車是無可避免，最緊要讓旅客感受到香港的待客之道。

小巴僅周末假日運行 萬宜村民依賴的士進出

方國珊透露， 鄉事委員會在8月18日的區議會諮詢中，曾提到專線小巴9A路線只在假日及周末行駛，東丫村、北丫村及白臘村等居民，平日仍需要的士進出，因此一旦政府實施的士禁令，將對他們的生活造成影響，尤其當身體不適需要求醫時。「所以就呢個討論其實都未能解決到唔畀的士入嚟。」

來自深圳的李小姐每月來港行山。(歐陽德浩攝)

深圳旅客拆解坐的士原因：節省時間及保存體力

近年內地旅客掀起「特種兵」或「窮遊」等旅遊體驗，究竟他們何時選擇坐的士？來自深圳的李小姐每月來港行山，由於即日往返耗費不少體力，避免轉乘多程巴士前往西貢或大嶼山等地，因此她選擇過關後直接乘坐的士到達目的地。

李小姐與朋友今午在西灣亭感到體力不支，從西灣亭坐的士往東壩。(歐陽德浩攝)

例如李小姐與朋友今午在西灣亭感到體力不支，難以繼續行程，但又希望到東壩欣賞美景，最後從西灣亭坐的士往東壩，按錶收費114元，成功節省時間及體力，因此她認為的士禁令將為旅客帶來麻煩，「的士都係唔錯嘅交通工具。」