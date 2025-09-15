消委會兒童疫苗計劃格價揭平貴差5倍　同一機構貴Plan非項目較多

消委會今（15日）發表新一期《選擇》月刑，公布私營兒童疫苗計劃市場調查，顯示9間私營醫療機構/集團分別提供1至5個不同保障範圍的兒童疫苗計劃，收費由3,000元至14,680元不等，差距甚大。其中，香港心醫療集團提供的智醒計劃，價格最平，為元3,000元，涵蓋的疫苗種類數量僅有兩個；而新匡喬醫療集團提供的兒童疫苗接種計劃套餐B1，價格最貴，為14,680元，涵蓋的疫苗種類數量有6個。兩者全數預繳。



兒童接種疫苗（資料圖片）

消委會在本年7月至8月期間，從9間私營醫療機構/集團網站收集共19個兒童疫苗計劃的服務收費和相關資料。調查顯示，9間私營醫療機構/集團分別提供1至5個不同保障範圍的兒童疫苗計劃，收費由元3,000元至14,680元不等，差距甚大。各項計劃涵蓋的疫苗種類由2至6種，注射針數則由4至12針不等。

調查顯示，價格最平的兒童疫苗計劃為香港心醫療集團提供的智醒計劃，價格為3,000元，涵蓋的疫苗種類數量有兩個，包括乙型流感嗜血桿菌疫苗、口服輪狀病毒疫苗，注射針數及口服劑數為4針加3劑口服，可免費諮詢護士後才決定是否購買。有意購買者需全數預繳，不能退款，已支付項目可用於其他計劃或項目。

—般認為同一集團的兒童疫苗計劃收費愈高，涵蓋的疫苗種類理應愈多。然而，消委會實際情況未必如此，報告以「香港心」提供的4 個計劃為例，其中一計劃涵蓋「乙型流感嗜血桿菌」及「口服輪狀病毒」疫苗；另一計劃則涵蓋「ACW Y型腦膜炎雙球菌疫苗」及「B型腦膜炎雙球菌疫苗」。雖然同樣涵蓋2種疫苗，惟種類完全不同，兩者價格相差4, 600元。由此可見，收費較高並不等於涵蓋較多疫苗種類，家長選購時應細閱計劃的組合。

另外，價格最貴的則是由新匡喬醫療集團提供的兒童疫苗接種計劃套餐B1，涵蓋的疫苗種類數量有6個，包括乙型流感嗜血桿菌疫苗、口服輪狀病毒疫苗、日本腦炎疫苗、兒童甲型肝炎疫苗等，注射針數及口服劑數為12針加2劑口服，計劃不包括醫生會診，如需自諮詢兒科醫生意見後再決定是否購買疫苗計劃及計劃類別，診金費用為500元。有意購買者需全數預繳，除特殊情況外，不予任何方式退款或更換。

消委會指坊間的兒童疫苗林林總總，一般消費者未必了解各種疫苗的功效，又或是否適合子女的需要，建議消費者先諮詢醫生意見。消委會又指，市面上不少服務會以套餐形式作招徠，透過全數預繳可享折扣或簡化付款流程，提醒全數預繳或涉及一定風險，消費者在付款或簽署任何合約前，必須消楚了解條款及細節，以減低日後爭拗及金公錢損失的風險。