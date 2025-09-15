電子駕駛執照app｜今起可手機展示「駕照」 在哪下載？一文教學
運輸署今日（15日）推出電子駕駛執照，約250萬名駕照持有人可在智能手機展示電子駕照。即日起，駕照持有人可免費下載運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式，透過「智方便」（香港身份證持有人）或運輸署「牌證易」網上電子牌照平台（elicensingportal.td.gov.hk/login）（非香港身份證持有人）帳戶認證，登入讀取電子駕照，包括正式、學習、暫准和臨時駕照，以及駕駛教師執照。
運輸署指，電子駕照可作為實體駕照以外的另一選擇，以符合攜帶或出示駕照以供執法人員檢查或查閱的法定要求。
電子駕駛執照｜流動應用程式使用教學
步驟1：電子駕駛執照｜可在哪下載應用程式？
．2025年9月15日起可於以下應用程式商店免費下載
．支援蘋果(iOS)、安卓(Android)及鴻蒙(Harmony)作業系統
步驟2：電子駕駛執照｜登入方式是怎樣？
步驟3：電子駕駛執照｜如何展示電子駕駛執照？
應用程式會自動顯示你現正持有的駕駛執照
I. 正式駕駛執照 (有效或過期不多於 3 年)
II. 學習駕駛執照 (只顯示有效)
III. 暫准駕駛執照 (有效或過期不多於 3 年)
IV. 臨時駕駛執照 (只顯示有效)
V. 駕駛教師執照 (有效或過期不多於 3 年)
執照持有人必須通過「電子駕駛執照」流動應用程式在智能手機展示其電子駕照，才符合相關法例要求
電子駕駛執照｜駛執照狀況不同顏色代表什麼？
I. 藍色 (有效)
所有現正持有的駕駛執照為有效
II. 黃色 (部分有效)
部分現正持有的駕駛執照為有效而部分已過期（例如
暫准駕駛執照為有效但正式駕駛執照已過期）
III. 紅色 (已過期)
所有現正持有的駕駛執照都已過期
運輸署今指，電子駕照提供的資料與實體駕照相同，包括持有人姓名、駕照號碼、准駕車輛類別及有效期等，並分別以藍、黃和紅色標示駕照有效、部分有效（如個別駕照類別有效，但另有類別已過期）和已過期。
電子駕照只可在運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式以指定格式展示，有多層保安措施防止偽冒，包括身分認證、動態的運輸署標誌、禁用屏幕截圖功能及經加密的限時二維碼。每名駕照持有人只可登記一個電子駕照戶口，而每個戶口同一時間只可綁定一部智能手機。
現時發出實體駕照的安排維持不變 駕照持有人可自行選擇
運輸署發言人說，現時發出實體駕照的安排維持不變，駕照持有人可自行選擇。如經網上申請駕照，獲批後可即時經流動應用程式讀取電子駕照，無需等候郵遞實體駕照，更加方便快捷。
署方自八月起先後向貨車、的士、小巴、非專營巴士和跨境巴士等運輸業界和駕駛學校代表，簡介電子駕照的使用方法，並與執法機構和相關部門密切聯繫。署方亦會就推出電子駕照安排通知內地和海外的相關當局或駐港領事館。