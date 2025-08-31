今日新聞8分鐘｜聖安娜餅屋轉賣兩餸飯｜內地生偷拍威院手術室

車CAM直擊｜吐露港公路出九龍7車「串燒」 一人送院

吐露港公路今日（30日）發生「串燒」車禍。晚上7時許，7輛私家車在吐露港公路出九龍近元洲仔的快線，懷疑收掣不及首尾相撞。意外中一人報稱頸痛，由救護員送往威爾斯親王醫院治理。

網上流出事發一刻車cam片段，近大埔公路滙入吐露港公路位置，有至少4輛私家車首尾相撞停在快線，部分亮起「死火燈」，惟緊隨其後的一輛白色七人車未及煞停，撞上最後方的一部車，緊接再有一輛藍色私家車收掣不及，撼到七人車車尾。「串燒」車龍前方亦有一輛深色私家車停下，懷疑亦牽涉在車禍中。

旺角私家車遇查駛走 司機棄車急逃 警檢逾$13萬依托咪酯煙彈

旺角發現「毒品快餐車」。據了解，昨晚（30日）11時許，西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊巡經亞皆老街和染布房街交界，見到一輛私家車行駛，男司機沒有扣好安全帶，於是示意對方停車，司機一度沒有理會，駛到亞皆老街和洗衣街交界時棄車，並往染布房街方向逃走。

長沙灣海麗商場男子倒臥廁格 血流披面昏迷送院不治

長沙灣有人暈倒不治。今日（30日）傍晚6時25分，警方接獲海麗商場保安報案，指一名男子在商場廁所暈倒，地上遺有血跡。救援人員接到場，將事主送往明愛醫院搶救，惜告不治。

深水灣泳灘8歲男童遇溺 沉瞭望台15米外水底 救生員尋獲救起

深水灣泳灘今日（30日）有人遇溺。下午2時17分，警方接獲職員報案，指救生員從泳灘救起一名遇溺男童。該名8歲男童一度陷入昏迷，經急救後回復清醒，由救護員送往律敦治醫院救治。

由讀者提供片段可見，有救護員在沙灘為男童急救，多名救生員以紅布築起人牆，遮掩急救過程。旁邊有人呼叫「小朋友！無事啊！」，並向到場警員解釋男童是「水底執上嚟㗎」。

聖安娜餅屋太子店新開張推兩餸飯$50 學者料求生︰西餅非必需品

【聖安娜餅屋／結業潮／兩餸飯】近年結業潮已蔓延至各行各業，繼大班麵包西餅早前宣布全線結業後，聖安娜餅屋突然轉型進軍兩餸飯市場。其太子新開張的門店推出韓式兩餸飯，每早11時開始供應，主食可揀選飯或麵，菜式包括吉列炸雞蛋豬排及泡菜煎餅等，附送海帶豆腐湯，更提供堂食座位，原價68元、新開張優惠50元。

有市場系學者表示，全線門店改裝成兩餸飯店，需花費大量資源及時間，相信聖安娜先試水溫，日後再考慮擴展至其他門店。另有經濟學者分析指，本港糕餅市場的競爭激烈，聖安娜因而進攻兩餸飯擴展市場。「返工日日都要食飯，食飯係必需品，但麵包西餅月餅唔係必需品。」

內地醫科交流生威院手術室拍照上傳小紅書 中大醫學院表示遺憾

為了保障病人私隱，醫院範圍內一向嚴禁拍攝。不過，近日有一名內地女子在小紅書發帖文，並上傳多張醫院病房的相片，聲稱在香港的沙田威爾斯親王醫院實習6周，感到獲益良好，又指上傳相片只為了「回顧」，更大曬其中大醫學院學生證，另一張相片則疑有手術儀器入鏡。目前相關帖文已刪除。

中大醫學院今日（30日）回應指，對事件感到遺憾，將進一步加強措施，確保專業操守獲充分理解及遵守。至於該名在小紅書發文的女子，並非中大醫學院的學生，而是短期學習的交流生，並已完成學習，離開中大醫學院及威爾斯親王醫院。

威爾斯親王醫院對事件表示高度關注，稱已與中大醫學院溝通，強調不容許同類事件再發生。

暑假逾1600萬人次港人外遊 八成人北上料外流消費力達111億港元

暑假結束，由7月中至昨日（30日）有1,635萬人次港人出境，按年多9.3%、約139萬人次。其中1,274萬人次經各個口岸北上，較去年同期增加10.5%，日均近25.5萬港人北上。按政府早年統計港人到廣東省每次平均消費約680港元計算，推算每日外流消費金額達1.73億元，料整個暑假合共消費111.2億元，高於去年的101.8億元。

上合峰會｜習近平晤莫迪：中印關係不應由邊界問題定義｜有片

中國國家主席習近平8月31日在天津會晤來華參加上合峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi），習近平指中印關係自去年在喀山舉行的金磚國家峰會後回暖，強調中印做睦鄰友好、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」。莫迪就表示，印方和中方特別代表已就邊境管理問題達成協議。

美棕熊闖雪糕店 對一口味情有獨鍾 企櫃台照曝光 網民：新店員

美國經常出現棕熊闖入社區、試圖與人類互動的趣事。