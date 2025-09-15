管工涉擅改工地人臉辨識　偽造值勤騙逾25萬元工資「袋自己袋」

有商廈承建商員工疫情間擅自更改工地人臉辨識登記，替工人「掃臉」偽造值勤紀錄，詐騙工資共逾25萬元。8名被告早前認罪，當中1名管工今日(15日)在西九龍裁判法院被判入獄8個月。



廉政公署接獲貪污投訴，指2名總管工鄧宇程、管工陳天翰等擅改工地人臉辨識，以偽造值勤紀錄騙取承建商發放逾25萬元工資，涉案工資最終被轉交予他們二人「袋落袋」。



廉署。（資料圖片）

廉政公署表示，案情指，實力工程於2021年6月獲委聘為尖沙咀一個商廈建築項目擔任主承建商。當中鄧宇程、陳天翰和黎宇橋分別是實力工程的助理總管工、管工及工地行政主任，負責監督該工地的運作。

全部6人換管工陳天翰容貌以「掃臉」登記值勤紀錄

鄧宇程於2022年12月至2023年1月期間，先後介紹趙劍雲、蔡勇、施國成、莊錦雄及麥志健等6人到工地擔任雜工，並由陳天翰為6人在人臉辨識系統登記容貌，黎宇橋則負責操該系統。

由於建築工人進入工地前須透過人臉辨識系統登記容貌，上下班時都要「掃臉」登記值勤紀錄，承建商會按工人的值勤情況，每月計算及發放工資。

廉署接獲有關貪污投訴展開調查，發現鄧宇程向建築工人表示他們無須到工地工作，鄧宇程安排陳天翰在黎宇橋的協助下，擅自更改該6名建築工人的登記紀錄，全部換上陳天翰的容貌，以便掃描臉部偽造值勤紀錄。

工資最終落管工袋 金額總共25萬

據相關值勤紀錄顯示，6名建築工人分別在工地上班36至43天，實力工程其後向分判商發放工資共逾25萬元，涉案工資最終被轉交予鄧宇程及陳天翰。

廉政公署於是落案起訴他們詐騙工資共逾25萬元。8名被告早前相繼認罪，當中44歲鄧宇程管工早前承認六項欺詐等罪名，星期一(15日)在西九龍裁判法院被判入獄八個月。

裁判官批嚴重打擊工人士氣

裁判官朱文瀚判刑時認為案情嚴重，被告聯同多名人士詐騙僱主，嚴重打擊本地勞動市場及工人士氣，削弱香港廉潔之都的美譽。裁判官以監禁12個月為量刑起點，考慮到被告認罪，遂將刑期扣減至八個月。

另外七名實力工程前員工，即管工陳天翰、工地行政主任黎宇橋以及五名建築工人趙劍雲、蔡勇、施國成、莊錦雄及麥志健，年齡介乎35至58歲，早前亦承認該六項欺詐罪名，案件訂於9月30日判刑。