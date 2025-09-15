電子駕駛執照｜今起可免費下載應用程式 一度逾千人輪候
撰文：賴卓盈
出版：更新：
運輸署今日（15日）推出電子駕駛執照，約250萬名駕照持有人即日起可免費下載運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式。記者今午實測申請使用電子駕駛執照，應用程式顯示前方用戶數目達1,100人。
電子駕駛執照｜流動應用程式使用教學
步驟1：電子駕駛執照｜可在哪下載應用程式？
．2025年9月15日起可於以下應用程式商店免費下載
．支援蘋果(iOS)、安卓(Android)及鴻蒙(Harmony)作業系統
步驟2：電子駕駛執照｜登入方式是怎樣？
步驟3：電子駕駛執照｜如何展示電子駕駛執照？
應用程式會自動顯示你現正持有的駕駛執照
I. 正式駕駛執照 (有效或過期不多於 3 年)
II. 學習駕駛執照 (只顯示有效)
III. 暫准駕駛執照 (有效或過期不多於 3 年)
IV. 臨時駕駛執照 (只顯示有效)
V. 駕駛教師執照 (有效或過期不多於 3 年)
執照持有人必須通過「電子駕駛執照」流動應用程式在智能手機展示其電子駕照，才符合相關法例要求
電子駕駛執照｜駛執照狀況不同顏色代表什麼？
I. 藍色 (有效)
所有現正持有的駕駛執照為有效
II. 黃色 (部分有效)
部分現正持有的駕駛執照為有效而部分已過期（例如
暫准駕駛執照為有效但正式駕駛執照已過期）
III. 紅色 (已過期)
所有現正持有的駕駛執照都已過期
