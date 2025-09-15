醫生李宏邦涉誤殺　控方李訛稱女病人哮喘求診　未提曾施鎮靜藥物

醫生李宏邦7年前為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後，張陷入昏迷，其後不治。事後證實張非Botox中毒，但李過程中疑有嚴重疏忽，被控誤殺。又因李現已93歲，並患有認智障礙，陪審團今早(15日)裁定李不適合答辯。



因事件涉公眾利益，控方仍希望知道在死者身上發生何事，故要求陪審團就事實作出裁斷，並透露女銀行家在李的診所接受療程後失去知覺。救護員到場時，李卻指女銀行家因哮喘病求診。他至當晚才透露女銀行家是來注射Botox，李亦未即時披露他向張曾施用的全部藥物。



被告李宏邦(右)原被控誤殺，但因他已93歲，且患有認智障礙，被陪審團裁定不適合答辯。(朱棨新攝)

法醫指女死者張淑玲並非Botox中毒，但對4種鎮靜及止痛藥有不良反應。

李宏邦事後曾因誤導警員被捕。（資料圖片）

仍希望知死者身上曾發生何事

法官向陪審團解釋，雖然陪審團裁定李宏邦不適合答辯，但控方仍希望知道在死者身上發生何事，此涉及公眾利益，因此陪審團需裁定李宏邦(93歲)是否有做出控罪指稱的行為。

李宏邦案發時86歲

控方開案陳詞指，被告李宏邦案發時86歲，任註冊醫生多年，於中環和尖沙咀設有診所。2018年11月11日下午，李的兒子李明昇致電999報案中心，指李宏邦於尖沙咀格蘭中心診所內有女子暈倒，他們曾為她進行心肺復甦。

向警員稱張因哮喘病求診

救護員和警員約下午5時到場，張淑玲當時身穿內衣褲，躺在病人椅子，沒有意識，她身上亦沒有連接儀器，李宏邦在警員查問下稱，張因哮喘到其診所求診。期間張呼吸困難，李遂致電兒子，兒子和李宏邦的妻子因此到達。

晚上才透露來診所打Botox

張被送至伊利沙伯醫院救治，一名周姓醫生和李宏邦通電話，李宏邦稱張因哮喘到其診所，下午4時左右張的情況轉差，他當時開出哮喘藥物。同晚9時許，一名鄧姓醫生和李宏邦通電，李宏邦才稱張以往曾到其診所注射Botox，當天亦是到其診所注射Botox。

未透露全部施用的藥物

李宏邦又透露，張曾服食半安眠藥物Stilnox(思諾思)。李曾施用鎮靜藥物Propofol(異丙酚)和止痛藥物Lignocaine(里格卡因)，但未有提及使用鎮靜藥物Midazolam(咪達唑侖)和止痛藥物Pethidine(配西汀) 。張翌日心臟驟停，於早上9時許宣告不治。

控方指，血液測試顯示張並非因注射Botox而中毒，但驗出該些藥物。

法醫指張對4種藥物有不良反應

法醫指，張的死因為支氣管肺炎，其他相關因素包括上述4種藥物的不良反應引致過度鎮靜，和缺氧性腦損傷。

控罪指李疑涉嚴重疏忽

被告李宏邦，93歲。被控於2018年11月12日，在港因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲)，即他身為負責治療張淑玲的正式註冊醫生，對她負而謹慎責任，而被告沒有為她的安全採取合理的謹慎措施，該疏忽是導致張淑玲死亡的主因。

控罪又指被告的疏忽行為包括(一)儘管張淑玲最近曾攝取催眠藥及禁食狀態不確定，被告仍繼續施用鎮靜藥物，(二)未有在她處於鎮靜狀態期間監測氧氣飽和度，(三)未有在她出現呼吸困難時提供氧氣，(四)未有向張提供鎮靜劑的拮抗劑，(五)當其他醫學專業人士詢問時，隱瞞醫療和藥物資料。

案件編號：HCCC137/2022