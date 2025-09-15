93歲醫生李宏邦裁定不適合答辯　是否涉誤殺仍須定斷

醫生李宏邦涉在7年前為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後，張陷入昏迷，其後不治。李被控誤殺罪，辯方指李已93歲，並有認知障礙，不適合答辯。四男三女組成的陪審團今（15日）在高等法院退庭商議，一致裁定李宏邦不適合答辯。



李被裁定不適合答辯後，控方將會舉證，陪審團會再決定李有否做過控罪指稱的行為。



被告李宏邦(右)2025年稱患有痴呆症，被陪審團裁定不適合答辯。(朱棨新攝)

女死者張淑玲，在瑞士寶盛私人銀行任職，2018年11月注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後。（資料圖片）

被告李宏邦事發後於2019年被檢控。(林樂兒攝)

被告李宏邦，93歲。他被控一項誤殺罪，指他於2018年11月12日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲)。

辯方呈交兩名精神科醫生鍾維壽和黃重光的報告，前者認為，被告患有認知障礙症；而後者則認為，被告患有重度神經認知症（major neurocognitive disorder）。他們指，被告不能向律師作出指示和作出理性決定。認為被告不適合答辯。

案件編號：HCCC137/2022