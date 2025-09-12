93歲醫生李宏邦涉誤殺稱不適合答辯　控方無陳詞　陪審團周一商議

醫生李宏邦涉在7年前為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後，張陷入昏迷，其後不治。李被控誤殺罪，辯方指李已93歲，並有認知障礙，不適合答辯，並會由陪審團就此作裁斷。辯方今早(12日)完成陳詞後，控方未有陳詞回應。法官郭啟安隨即引導陪審團，並指本案或廣為人知，亦屬不幸事件，但陪審團不能因同情心或傳媒報道而影響裁定。陪審團將於下周一（15日），就李是否適合答辯退庭商議。



被告李宏邦，93歲，被控一項誤殺罪，指他於2018年11月12日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲)。

被告李宏邦(右)被控一項誤殺罪。(朱棨新攝)

被告李宏邦(右)的的律師指李患上認知障礙，要求陪審團裁定李不適合答辯。(朱棨新攝)

醫生指李記憶力轉差已不再彈琴

辯方昨指，根據兩名精神科醫生鍾維壽和黃重光的報告，認為被告不適合答辯。鍾醫生認為被告患有認知障礙症；黃醫生認為，被告患有重度神經認知症（major neurocognitive disorder）。他們均認為，被告不能向律師指示，和作出理性決定。

辯方今亦讀出黃重光的另一份報告，指被告2022年頭部受傷後，記憶力轉差。他因忘記歌曲而不再彈琴，也不再駕駛。

控方在這申請上並無作陳詞

控方稱不會在被告是否適合答辯的事項上提出證據，也不要求傳召辯方兩名精神科專家，控方亦沒有總結陳詞。

官提醒陪審團要根證據作裁定

法官作引導時指，求陪審團須考慮被告是否理解控罪、了解法律程序、能否作供等，若認為被告未能做出其中一項事情，便要裁定他不適合答辯。法官又指，本案廣為人知，亦屬不幸事件。但陪審團要根據證據作出裁定，而非基於同情心或傳媒的報道。

陪審團將於下周一退庭商議，若裁定被告不適合答辯，他們再決定被告當時有否做過控罪所指的行為。若被告被裁定適合答辯，則會由另一批陪審團就刑事控罪的作出裁決。

案件編號：HCCC137/2022