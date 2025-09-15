直擊收回公屋上訴聆訊　77歲翁被指非長期居住　3委員審議一小時

天水圍天恩邨一對患有精神病母子，在收到遷出公屋信數月後自盡身亡。事件令人關注公屋租戶終止租約房屋署上訴委員會如何審理上訴。上訴聆訊如何進行，會否考慮上訴人的解釋？



記者今日（15日）到場旁聽公開聆訊，處理的是一宗懷疑非持續居住在單位的個案。上訴人是一名年77歲仍要工作的公屋獨居老翁，房署代表指曾14次進行突擊家訪都無人應門，上訴人則解釋是因為要早出晚歸，有時放工後更要到患病的兄長家中照顧對方。



委員會成員由兩名律師及一名慈善團體高層組成，上訴委員會在聆訊期間，詢問了上訴人的日常出入、作息情況，亦有審視上訴人帶到正常的煤氣賬單，整個聆訊歷時大約一小時。



委員會成員其後閉門商議，14日內向上訴人發出書面通知。有處理這些案件的律師指出，過往審議每宗上訴一般15分左右，今一宗長達一小時，未知是否與天恩邨慘劇有關。



天水圍天恩邨一對患有精神病母子，先後自盡身亡前，曾收到房屋署遷出公屋通知書，上訴不成功。（資料圖片/王海圖攝）

與法庭相似 房署代表先宣讀「案情」 上訴人解釋反對收樓原因

天水圍天恩邨一對患有精神病母子，在收到遷出公屋信數月後自盡身亡。社會關注房署打擊濫用公屋未考慮住戶實際情況、不夠人性化的同時，亦有人質疑上訴委員會的角色，為何未能做到把關。

房屋署上訴委員由兩名律師及一名慈善團體高層組成。旁聽人士需要登記，保安亦會提醒不可錄音及拍照。聆訊過程與法庭相似，房署代表會首先宣讀「案情」，解釋收回公屋單位的理由；上訴人和其代表會解釋不同意房署決定的原因，其後上訴委員會成員會對上訴人作提問。

天恩邨慘案發生後，有人質疑上訴委員會的角色，為何未能做到把關。（資料圖片）

獨居赤柱馬坑邨老翁被收樓 房署：家訪14次都無人應門

委員會今日僅處理一宗聆訊。上訴人為77歲老翁，獨居於赤柱馬坑邨。

房署代表示，今年初三個半月內突擊家訪14次，但都無人應門；又指老翁水電使用度數偏低，其後預約家訪發現時其家中沒有衣櫃、雪櫃、洗衣機，衣服偏少，懷疑他並非持續居住在單位之中。

署方代表又指，署方留意到上訴人的身體情況及財務情況不佳，因此若最終上訴失敗，會在上訴人找到居所前，安排上訴人入住臨時中轉屋。

上訴人77歲，獨居於赤柱馬坑邨。(Google地圖截圖）

老翁解釋家訪不見人：返工早出晚歸 探望80歲兄長間中留宿其家

上訴老翁的代表律師解釋，上訴人的工作地點位於葵涌和宜合首，加上上訴人不良於行，要花更多時間出行，因此要提早出門上班，亦不時要加班工作，故此每日都早出晚歸，早上 7時出門，晚上最早近9時才回到家中。房署最遲及最早的突擊巡查時間，他都不在家中

上訴人又提到，其80歲的兄長早前接受通波仔手術後，身體轉差，因此有時下班後會到其家中探望或照顧對方，間中會在對方家中留宿。

提供證據有居住：一期煤氣帳單200多元 每天服用藥物留家中

上訴人又解釋家中沒有上述電器的原因，稱因為貧窮，與兄長合資購買洗衣機存放對方家中，會帶衣物會拿到其家中清洗；署方所指的沒有衣櫃並不準確，家中雖然沒有直立式衣櫃，但有抽屜式衣櫃；由於手部有傷，因此不會煮食，平日多食外賣。

上訴人又提出證據指，在署方發信通知預約家訪的翌日，上訴人便已立即通知署方因要覆診所以更改時間；其中一期煤氣帳單亦需邀付200多元，因為上訴人會在家中蒸番薯及煲熱水；又提到家中有需要每天服用的藥物，認為各項證據都證明上訴人持續在單位內居住。

房屋署及房委會總部在何文田。（資料圖片）

委員會主席提問上訴人日常日常作息等 要求提交兄長醫療證明

上訴過程歷時大約一小時，上訴人在聆訊期間，不時哭泣，代表律師曾安撫其情緒。大部份問題都由委員會主席提出，主席為律師，提問內容主要圍繞上訴人日常的出入時間、作息等，以確認上訴人在署方人員突擊家訪的時間的確不在家中，亦有了解其兄長的身體情況，要求上訴人提交相關醫療證明，又檢視了上訴人帶到聆訊的煤氣賬單。

上訴人間中或表達不清，到場旁聽的侄女澄清後由律師提出，未見上訴委員會拒絕接受。

一番提問過後，委員會主席表示會在14日內向上訴人發出書面通知，知會其上訴結果。