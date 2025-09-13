收回公屋母子墮樓悲劇涉「套丁」　與村屋大王及海關前副關長有關

天水圍天恩邨一對患有精神病的母子，懷疑因房屋署要收回公屋單位，今年4月及7月先後跳樓自殺身亡。房署收樓的理由是母子二人2012年申請公屋時，瞞報早年曾經買地的資產，但死者遺屬說，死者並不知情，早年曾被父親帶過去律師樓簽文件。房屋署上訴聆訊中，有委員提出交易有古怪，但悲劇最終都發生。

《香港01》追查發現，涉及的是元朗黃屋村兩幅地皮，懷疑死者鄧先生被利用作「套丁」，相鄰共40幅土地有相似的買賣手法，更牽涉因「10億套丁案」、被廉署起訴串謀詐騙的「村屋大王」王光榮，以及前海關副關長黃秀培。而死者鄧先生的胞弟亦有建成後即出售丁屋紀錄。



【王光榮套丁案・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

天水圍天恩邨。（王海圖攝）

「弟弟聽到土地有他名 直接暈倒」

死者鄧先生的姐姐接受《香港01》訪問，憶述亡弟被發現有瞞報土地資產時，大受打擊，暈倒送院。

弟弟他受不住這個刺激，想起父親叫他簽文件，簽了他不知情的東西呢，整個過程他的思緒好混亂。他又要思考，想很多東西。他一聽到土地有他名，直接暈倒了，要當日去到送入青山。 死者遺屬鄧小姐

鄧小姐稱，亡母與亡弟是拿取綜援，根本無經濟能力買入兩塊土地。她記得弟弟在2012年，曾被父親叫到元朗律師樓，簽署「祖屋」文件，但沒有任何文件副本，弟弟也不清楚簽署的是什麼，只稱父親給了他四萬元「醫藥費」。

死者鄧先生曾有買賣紀錄的土地位於元朗黃屋村，疑被用作套丁，但最終丁屋屋苑發展計劃觸礁，目前是荒地和停車場。（王海圖攝）

涉事土地轉三手 回到原地主

翻查買賣文件，死者鄧先生的兩塊黃屋村土地，本來由地主黃秀培，2011年先出售予一名姓林的男士，再在2012年以50萬元轉售予鄧生，到2024年又再用40萬，直接賣回給黃秀培。

2025年2月10日，十億村屋屋苑「曉門套丁案」開審，發展商王光榮被控串謀詐騙。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

買賣文件揭涉王光榮公司及律師行

鄧生及林生在買賣文件，均填上元朗大旗嶺740號作聯絡地址。該地址是多間「村屋大王」王光榮家族公司的「大本營」，交易亦是由王光榮創辦的「王潘律師行」見證簽名及處理，合約上有鄧生簽名。

死者鄧先生曾有買賣紀錄的土地（黃圈），與相鄰共40塊土地（紅圈），位於元朗黃屋村，疑被用作套丁，但最終丁屋屋苑發展計劃觸礁。（王海圖攝）

40幅地買賣手法相似 39幅同日物歸原主

連同涉事土地，附近共40塊地都有類似的買賣，在2011、2012年賣給王光榮擔任董事的發展商「名峰置業」或不同的「男丁」持有，售價都約為50萬元；之後在2024年的3月15日，其中39塊在同一日賣回給三個原業主，即黃秀培、「黃邦傑祖」及「駱東白祖」。

這些土地的前期買賣，明顯與「01偵查」多次調查報道揭發的「套丁」前期操作相似。

所謂「套丁」，就是名義上不同「男丁」購入分割的土地，再申請興建村屋，男丁要簽署秘密協議和遺囑，待丁屋建成後，再賣回給發展商，男丁會獲得一筆「丁權」費，發展商最終會將理論上是各自獨立的村屋，發展成村屋屋苑。

地政總署證實曾有建屋申請 全拒絕或撤回

不過死者鄧生及附近的土地，並無興建村屋就「物歸原主」，現場是停車場和雜草地。地政總署稱在2011至2012年期間，收到8宗丁屋申請涉及11塊土地，在2013年拒絕7宗申請，一宗自行撤回申請。換言之鄧生地皮曾被用作申建丁屋，但涉事發展計劃已觸礁。

地主黃秀培曾任海關副關長

《香港01》記者進一步調查發現，地主黃秀培在2003至2008年擔任海關副關長。記者在他的物業買賣文件上，找到他曾在2007年將海關總部作為通訊地址，亦曾申請公務員貸款。記者到他報住的黃屋村地址，多次都找不到他，有認識地主的村民，看過相片後確認他就是前副關長。

「黃邦傑祖」司理黃律中。（香港01記者攝）

祖堂地司理證實與發展商合作 最終觸礁

另外兩幅地的地主是祖堂地。「黃邦傑祖」司理黃律中承認曾找人合作建村屋但不成功，但避談與誰合作：「當時我們想發展，但是發展不到。」他說暫時取不到建屋牌，日後就不知道了。記者追問他是否與「套丁」有關，他就說「我們不會做不合法的事。」

「駱東白祖」司理駱坤亦承認約於2011年發展村屋屋苑：「找了發展商打理卻發展不成，所以把地還給他們。」記者追問是否與套丁有關，他說僅負責買賣土地，之後交給別人處理。

+ 4

王光榮涉10億元套丁案被控串謀詐騙

至於觸礁的屋苑發展商、王光榮的「名峰置業」，登記電話是王光榮另一間公司，職員稱王光榮不在，拒絕接受查詢。

2021年3月，王光榮涉10億元「曉門」套丁案，被廉政公署拘捕，之後被起訴串謀詐騙。案件正於區域法院審理，辯方提出憲法爭議，現正候律政司基本法組意見，排期再訊 。

天水圍天恩邨。（王海圖攝）

鄧父參與兩兄弟丁屋交易

此外死者鄧生的胞弟，同樣在2012年獲批建丁屋，並在2021年賣出丁屋，套現1,750萬元。鄧父有參與兩兄弟的丁屋土地交易，有代簽鄧弟的文件。記者曾聯絡死者胞弟，他稱不清楚哥哥買地詳情，拒絕提供父親聯絡方式。

房署上述聆訊委員提出土地交易有古怪

失去母親和弟弟的鄧小姐，不知道套丁的具體運作，她說房屋署在上訴聆訊中，有委員提出弟弟買地交易有古怪，但悲劇最終都發生。

這個傷口就是一個傷口，就算你找幾多藥物蓋住，這也是一個傷口。 死者遺屬鄧小姐