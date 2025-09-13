今日新聞8分鐘｜私家車猛撞貨車司機亡｜公屋母子墮樓悲劇涉套丁

採藥翁倒斃山坡｜兒子指父上山採藥止皮膚痕癢 疑撞樹跌倒失救死

昨日（12日）一名69歲男子被發現倒斃在八鄉清潭上灌溉水塘一處密林中，警方在其背囊內發現菌類及菇類植物，懷疑他為採集藥材上山。案件列作「屍體發現」，警方將安排為死者驗屍確定死因。《香港01》接觸到死者的兒子，他表示父親生前因皮膚痕癢，聽從長者朋友的建議，上山尋找中藥材敷用止痕，他懷疑父親撞到樹木跌倒後失救而死。

用無線裝置干擾遊戲機 盜冒險樂園$2萬Pokémon卡 4青年男女被捕

Pokémon寶可夢卡深受追捧，炒賣熾熱。有青年覷準「商機」，聯群結隊在連鎖室內遊樂場「冒險樂園」使用無線裝置干擾器，使遊戲機在未投入遊戲代幣或進行遊戲下，吐出獎品遊戲卡，然後轉售圖利。

據知，涉案遊戲機為Pokémon MEZASTAR，有冒險樂園職員發現遊戲機紀錄與收入不符，因而起疑報警。警方接報後鎖定涉案團伙，拘捕4名僅16至19歲的青年男女，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「盜竊」。調查顯示，他們在短短6日內，在全港多區共6間分店，共盜走700張、總值約2萬元的Pokémon卡。

西貢塞爆｜往東壩小巴高峰逾200人等 內地客轉坐的士嬲只收現金

西貢萬宜水庫東壩近年成為內地社交媒體小紅書推介的香港旅遊熱點，吸引大批內地旅客到訪，卻引發交通配套不足及的士濫收車資等問題。政府早前煞停原定今日起（13日）實施的禁令，容許的士繼續直接駛往東壩。

北潭涌小巴站今早大排長龍，大批內地旅客等待9A專線小巴前往東壩，高峰期有逾200人排隊。有深圳旅客急不及待改坐的士，認為政府若實施禁令，將影響旅客到西貢的行山意欲，又指從沒遇過的士司機劏客的情況，但不滿香港部份的士不接受電子支付，只收現金。另有的士司機反對禁令，強調會對乘客帶來不便。

文錦渡私家車猛撞中型貨車 女司機爆頭重創 當場死亡

文錦渡發生致命車禍。據了解，今日（13日）凌晨4時許，一輛私家車沿文錦渡路往文錦渡管制站方向行駛，途經文錦渡路150號對開時，私家車懷疑撞向前方空載16噸中型貨車，37歲李姓私家車女司機頭部重創昏迷，救護員接報到場，證實私家車女司機當場死亡。

新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

收回公屋母子墮樓悲劇涉「套丁」 與村屋大王及海關前副關長有關

天水圍天恩邨一對患有精神病的母子，今年4月及7月先後跳樓自殺身亡，引發對收回公屋機制的人性化質疑。房署收樓的理由是母子二人2012年申請公屋時，瞞報早年曾經買地的資產，但死者遺屬說，死者並不知情，早年曾被父親帶過去律師樓簽文件。房屋署上訴聆訊中，有委員提出交易有古怪，但悲劇最終都發生。

《香港01》追查發現，涉及的是元朗黃屋村兩幅地皮，懷疑死者鄧先生被利用作「套丁」，相鄰共40幅土地有相似的買賣手法，更牽涉因「10億套丁案」、被廉署起訴串謀詐騙的「村屋大王」王光榮，以及前海關副關長黃秀培。而死者鄧先生的胞弟亦有建成後即出售丁屋紀錄。

打風｜3低壓系統排隊向西移 天文台預測下周四高地達3號風球風力

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】天文台預測西北太平洋未來一周將有三個低壓系統生成，一個比一個強，而首兩個確定會進入南中國海北部。

當中第二個有可能發展成熱帶氣，在下周中後期向北靠近廣東沿岸。天文台今早（13日）更新九天天氣預報，預測下周四（18日)大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，並調高本地風力預測，吹東風4至5級，高地間中達6級。6級為強風，即3號風球風力。

Charlie Kirk遇刺｜疑犯Tyler Robinson曾是高材生 獲大學獎學金

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的重要盟友，右翼評論員柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷（Utah Valley University）的一場公開活動中遭槍殺。22歲的疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）12日（周五）被捕。據美媒報道，羅賓遜曾是他家人的驕傲。他在高中的時候擁有4.0的平均學分積點（GPA），並獲得高達34000美元（約26.5萬港元）的獎學金入讀大學，但只是在該校讀了一個學期。

Charlie Kirk遇刺｜美國務院：外國人為事件叫好或面臨「懲罰」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日在猶他州的猶他谷大學（Utah Valley University）進行演講時遭到槍殺死亡。美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）11日警告，已指示領事官員對任何讚揚、合理化或輕視事件的外國人「採取適當行動」，但沒有說明「適當行動」所包含的具體例子。

土耳其棕熊「躺擔架照CT」影片爆紅 竟因「這食物」吃太多胃痛

土耳其一隻棕熊因近日「吃太多水果」出現胃痛，被緊急送往獸醫學院治療，甚至還接受電腦斷層檢查。