母子墮樓慘劇後　虛報資產精神病公屋戶遭連環催遷　變無期限暫緩

天水圍天恩邨一對精神病母子，疑因房屋署收回公屋單位，先後自盡身亡。事件引起廣泛關注，房署稱會檢視工作指引。一名患焦慮症、住在屯門大興邨的公屋戶廖女士，被指在15年前輪候公屋期間，沒如實申報與前夫擁有物業，她聲稱已離婚、變賣物業無得益，離婚後獨居於公屋。

廖女士在7月至8月共收到房署七封「遷出信」，最後一封是「暫緩一個月」、並預告再發「遷出」的信件。直至母子墜樓慘劇曝光後，她收到第八封信，房署暫緩由有限期變成無限期，稱如有消息會通知。



廖女士向《香港01》提供多封由房署發出的信件，房署大部分信件都是要求她交回公屋單位。（受訪者提供）

廖女士自2005年輪候公屋，2010年成功上樓，住在屯門大興邨。今年7月底，廖女士收到房署信件，稱她在申請人聲明中，沒如實申報在輪候公屋期間擁有物業，涉虛報資產。房署在7月底至8月底，共發出六封信件，要求廖女士遷出公屋單位。

曾與前夫聯名持有私樓 聲稱離婚後無得益

資料顯示，廖女士於2008年3月至2009年4月，與人聯名持有屯門一住宅單位，物業以90萬買入，以93.8萬賣出。廖女士稱，她在輪候公屋期間與前夫結婚，由丈夫家人出首期購入一個私人單位，單位只是「加她名字」，她並沒出錢。

她聲稱，她與丈夫不久後離婚並賣出單位，從中沒任何得益。後來，她在大興邨公屋居住，前夫也在公屋戶籍中移除，她已獨居已多年。

屯門大興邨。（資料圖片 / 林振華攝）

青山發信「搬離住所而極度痛苦」 寬限一個月

廖女士約於2005年患思覺失調，2013年起患焦慮症，自2017年起於青山醫院定期覆診，早已習慣大興邨往返青山醫院覆診的路。廖女士稱，她同時患哮喘，不能受刺激。7月底，她首次收信後，擔心日後沒屋住，情緒大受影響，失眠及焦慮，亦因此哮喘發作。整個8月，她收到房署發出六封信件、還有房署職員來電，要她遷出單位。

青山醫院於8月25日發醫生信，信件提及廖女士因被要求搬離住所而「極度痛苦」，其焦慮症狀加劇，還有失眠等徵狀，建議她繼續留在現有住所，以穩定其精神狀態。房署於8月29日出信，稱「明白在此過程可能面對壓力，因此給予更多時間，「暫緩」發出遷出通知書至9月30日。

天水圍天恩邨。（王海圖攝）

9月最新信件無暫緩期限

天水圍天恩邨一對精神病母子，疑因房屋署收回公屋單位，先後自盡身亡的事件，引起廣泛關注，房署稱會檢視工作指引。

廖女士9月10日就再獲房署信件，稱會「暫緩」發出遷出通知書，表明房署正重新檢視個案，正檢視及優化工作指引及流程。這封暫緩信由有期限變無限期，只提到如有進一步消息，會進一步通知。

房署最新發出「暫緩」信。（受訪者提供）

廖女士期望，可盡快獲肯定答案，不要被收樓，「『暫緩』也會帶來困擾，到底你是收樓還是不收樓？我還需不需要執拾行李？」

《香港01》正向房署查詢，個案需時多久才會完成檢視，尚待回覆。