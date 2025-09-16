國慶交通優惠｜小童持八達通坐城巴九巴免費　包括口岸及機場線？

【國慶節／乘車優惠／城巴／九巴／福田口岸／落馬洲支線／香園圍／蓮塘口岸】城巴將於10月1日國慶節推出小童免費乘車優惠，涵蓋逾160條日間巴士路線，屆時4至11歲的乘客使用小童八達通或其他城巴接受的電子支付工具乘車，系統不會扣除任何車資。優惠不適用於城巴機場快線（A線）、口岸路線（B線）、觀光城巴（H線）、通宵路線（N及NA線）及非專營巴士路線。城巴相信優惠有助市民在國慶慶祝氛圍中，一家大小留港消費。



九巴同樣推出免費乘車優惠，3歲至11歲並合資格使用小童八達通的乘客，可無限次免費乘搭逾480條九巴及龍運日間路線，包括「九巴遊香港」開篷巴士路線HK1、接駁落馬洲支線及香園圍的九巴路線B1、B9及B9A，以及接駁機場和港珠澳大橋香港口岸的龍運A線等。



為配合國慶日慶祝活動，城巴將於10月1日推出小童免費乘車優惠，涵蓋逾160條日間巴士路線。當日4至11歲的乘客使用小童八達通或其他城巴接受的電子支付工具，在上車時如常拍卡、掃瞄或感應支付工具，系統將不會扣除任何車資，即可享用免費巴士旅程。

城巴相信推免費乘車優惠助市民留港消費

城巴相信推出免費乘車優惠，能有助市民在國慶慶祝氛圍中，無縫穿梭全港各區，相關路線範圍遍布香港、九龍及新界，一家大小能把握機會搭上城巴開心出遊、留港消費。

五類型城巴路線不適用國慶乘車優惠

優惠不適用於城巴機場快線（A線）、口岸路線（B線）、觀光城巴（H線）、通宵路線（N及NA線）及非專營巴士路線。市民可瀏覽城巴網頁（按此）或下載城巴APP，掌握有關路線的最新乘車資訊及獲取最新消息。

小童10.1無限次免費坐逾480條九巴及龍運日間路線

九巴同日公布，將於10月1日推出小童免費乘車日。只要年齡介乎3歲至11歲，並合資格使用小童八達通的乘客，當日可無限次免費乘搭逾480條九巴及龍運日間路線，屆時小童拍八達通卡時，收款機將顯示車資為0元。

九巴往來福田口岸、蓮塘口岸、港珠澳大橋等路線免費

免費路線包括「九巴遊香港」開篷巴士路線HK1、接駁落馬洲支線（福田口岸）及香園圍（蓮塘口岸）的九巴路線B1、B9及B9A，以及接駁機場和港珠澳大橋香港口岸的龍運A線。僅深宵（S線）、通宵（N及NA線），以及K12、K14、K17及K18除外。