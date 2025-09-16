十一國慶有什麼優惠？10.1半價睇好戲再推 去年18.9萬人次入場
撰文：石國威
出版：更新：
為慶祝中華人民共和國成立76周年，預計港府在「十一國慶」當日會牽頭推出娛樂及交通優惠。其中，香港戲院商會聯同所有會員，將再於10月1日假期提供全港戲院半價優惠。去年的「10.1半價睇好戲」活動，觀眾人數達18.9萬人次，較2023年同一活動增加22%。
香港戲院商會暫時仍未公布今年「10.1半價睇好戲」活動詳情，至於去年，全港59間戲院於10月1日國慶假期全日的所有場次，不論任何放映格式和映院的戲票均一律半價。當日入場的觀眾除可享戲票半價優惠欣賞超過80套電影外，還可以參加「全城好戲FUN大抽獎」，而「10.1 半價睇好戲」活動由電影發展基金及⽂創產業發展處資助。
去年戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票
根據去年安排，長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠，即10月1日當日所有票種半價(包場及特備節目除外)， 所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用，而去年「10.1半價睇好戲」活動的戲票於9月25日正午12時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買 4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。
