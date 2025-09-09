國慶煙花2025｜大熊貓、哪吒主題煙花維港綻放　今年不加插無人機

2025國慶煙花匯演將於10月1日晚上8時在維多利亞港上空上演，以「維港演花，閃耀中華」為主題，滙演分為八幕，包括「中華哪吒好故事」呈現東方文化及國家科技軟實力，以及「總是熊貓最可愛」 將呈現本地6隻大熊貓圖案，包括剛滿一歲的加加和得得，並選用MIRROR成員陳卓賢和姜濤合唱的抱抱大熊貓音樂。滙演歷時23分鐘，共發放31,880枚煙花。



至於去年十一煙花匯演原定開始前會首次加插無人機表演，最終因維多利亞港上空出現「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）的現象，臨場取消無人機表演。今年主辦方亦指出，由於無人機容易受天氣影響，故不會再加插無人機匯演。



▼2024年10月1日 大批市民遊客尖沙咀看國慶煙花匯演▼



煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，獲香港中華總商會（中總）斥資1,800萬元贊助。今場煙花匯演分為八幕，歷時23分鐘，共發放31,880枚煙花。港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠表示，是次滙演由3艘躉船及6艘小浮船組成，共重約4,000公斤，可做出900米寛及250米高的演花陣。

以大熊貓、哪吒為主題

毛偉誠表示，首幕是「煙花綻放賀國慶」，將以煙花和音樂展示中華民族的奮鬥精神，綻放牡丹和甘菊圖案；另一幕「中華哪吒好故事」則選用哪吒電影配樂，呈現東方文化及國家科技軟實力。

第四幕「總是熊貓最可愛」 將呈現本地6隻大熊貓圖案，包括剛滿一歲的加加和得得，並選用MIRROR成員陳卓賢和姜濤合唱的抱抱大熊貓音樂，主題配合熊貓經濟的新構思，寓意為香港帶來希望。另一幕「五星閃耀全運會」將有紅紫綠煙花互相輝映，祝願運動員取得佳績。

壓軸一幕為「奮勇向前復興路」，金銀紅煙花將劃破維港夜空，寓意國家富強昌盛。毛偉誠表示，在滙演最後28秒，所有口徑的大小煙花將「由上而下、全面傾巢而出」，為兩岸觀賞的市民帶來「難忘而震撼的神經刺激」。

▼2024年10月1日 大批市民遊客灣仔金紫荊廣場看國慶煙花匯演▼



今年取消無人機 煙花製作公司：易受天氣影響

被問為何今年取消無人機、時間是否縮短？毛偉誠表示，由於無人機容易受天氣影響，未知國慶當日天氣如何。他說但強調滙演前會綻放「125」字樣作為前奏，為時1分鐘，效果創新。為保障市民能看到字樣，主辦方會屆時會旁白交代，然後會進行煙花前倒數。

中總會長蔡冠深表示，匯演在低空綻放「125」圖案，是為了祝賀中總成立125周年，又說相信今次活動會吸引內地遊客到訪。他指，晚宴同時舉行「中總煙花現愛心」活動，設置愛心席並免費招待基層家庭，約200人受惠。