國慶黃金周｜羅淑佩主持跨部門會議　統籌接待旅客預備工作

文化體育及旅遊局今日（9月9日）召開會議，統籌10月1日至8日內地國慶黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。會議由文化體育及旅遊局局長羅淑佩主持，除香港海關、香港警務處、入境事務處、運輸署以及多區民政事務處等政府部門代表外，多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、香港旅遊發展局、香港旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前到訪山頂，示範萌爆打卡甫士。

羅淑佩說：「一連八日的內地國慶黃金周即將到來，適逢中秋佳節，香港將有多項活動同時進行，為旅客帶來豐富精彩的旅遊體驗。香港特別行政區政府有關部門會與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，為接待訪港旅客作好預備，確保各項環節運作暢順，為訪港旅客提供優質體驗。」

相關單位會在內地國慶黃金周前保持緊密聯繫，為迎接訪港旅客的各個範疇預早計劃並推進各項準備工作。