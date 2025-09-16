國慶交通優惠｜港鐵7.6萬份免費單程怎領取？附抽獎及查結果教學

【國慶節／乘車優惠／MTR／港鐵】港鐵今日（16日）公布，將於10月1日透過手機應用程式「MTR Mobile」，以抽獎的形式送出共7.6萬份單程車程，適用於本地鐵路綫、過境路綫和機場快綫，其中來往羅湖及落馬洲站的單程過境車程佔一萬份。MTR Mobile當日早上9時只要進入APP，便可獲知得獎結果。另外港鐵商場也將送出價值1,200萬元電子優惠券，與大眾歡渡國慶日。



▼2024年10月1日 大批市民遊客灣仔金紫荊廣場看國慶煙花匯演▼



港鐵將以抽獎的形式，在手機應用程式「MTR Mobile」送出共7.6萬份單程車程。（資料圖片）

為慶祝中國人民共和國成立76周年，港鐵今日公布將於10月1日透過手機應用程式「MTR Mobile」，以抽獎的形式送出共7.6萬份單程車程。

MTR Mobile會員10.1早上9時起開啟APP及按抽獎即知結果

每名MTR Mobile會員可抽獎一次，只要在10月1日上午9時至下午6時期間，開啟APP及按下抽獎按鈕，即時會獲知抽獎結果。如會員幸運得獎，相關獎賞或兌換優惠碼將存入帳戶內的「我的收藏」功能，會員須按指示在指定期限內完成換領獎賞。

港鐵送出的7.6萬份單程，包括往返羅湖或落馬洲站。（資料圖片／周令知攝）

來往羅湖及落馬洲站的單程過境車程佔一萬份。（港鐵圖片）

7.6萬份免費單程其中1萬份可來往羅湖及落馬洲站

該批單程車程適用於本地鐵路綫、往返羅湖及落馬洲站過境路綫和機場快綫，其中包括︰

．本地單程車程（6萬份）

．來往羅湖及落馬洲站的單程過境車程（1萬份）

．機場快綫由香港、九龍或青衣站來往機場站的單程車程（6,000份）



港鐵商場提供總值1,200萬元的購物優惠。（資料圖片）

港鐵商場送總值1,200萬元購物優惠

此外，港鐵商場並提供總值1,200萬元的購物優惠，為顧客增添購物樂趣，包括9月29日通過MTR Mobile活動「一Click即搶」送出3萬份港鐵商場電子優惠券。指定港鐵商場10月舉辧的「消費雙重賞」，亦將送出共1.2萬份商場電子優惠券，詳情會於稍後公布。