10.1國慶優惠一文看清 戲院半價優惠 科學館及濕地公園免費入場
撰文：董素琛
出版：更新：
為慶祝10月1日國慶，政商界推出一系列優惠，涵蓋飲食、消費、文化等各個類別，當中包括全港戲院半價入場，科學館、太空館常設展館及香港濕地公園等可免費入場。《香港01》一文看清國慶優惠。
在10月1日當日，全港戲院半價入場。科學館和太空館常設展館、藝術館專題展覽及香港濕地公園均可免費入場。
市民在10月1日可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。昂坪360小童來回、纜車標準車廂門票76折；海洋公園門票在10月1日至5日亦可享85折優惠。
此外，山頂纜車、香港杜莎夫人蠟像館、大館、西九龍文化區將於國慶當天派發紀念品及推出相關優惠。
食環署轄下4個街市、房委會物業中的「共築．創業家2.0」店鋪會推出消費優惠和派發禮品。
逾100個商場和多間百貨公司，連同香港國際機場、香港科學園、貿易發展局和香港設計廊，會提供購物、餐飲、免費泊車等優惠。另會有過千間餐飲食肆會提供優惠，詳情會於稍後公布。
國慶交通優惠｜城巴4至11歲小童免費坐 機場巴士等5類路線不適用國慶優惠2025懶人包｜港鐵送7.6萬張車票＋睇戲半價＋免費搭電車國慶香港有什麼交通優惠盤點 港鐵送7.6萬張單程票 電車免費坐十一國慶有什麼優惠？10.1半價睇好戲再推 去年18.9萬人次入場國慶黃金周｜羅淑佩主持跨部門會議 統籌接待旅客預備工作國慶煙花2025｜大熊貓、哪吒主題煙花維港綻放 今年不加插無人機