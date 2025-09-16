10.1國慶優惠一文看清　戲院半價優惠　科學館及濕地公園免費入場

為慶祝10月1日國慶，政商界推出一系列優惠，涵蓋飲食、消費、文化等各個類別，當中包括全港戲院半價入場，科學館、太空館常設展館及香港濕地公園等可免費入場。《香港01》一文看清國慶優惠。



在10月1日當日，全港戲院半價入場。科學館和太空館常設展館、藝術館專題展覽及香港濕地公園均可免費入場。

市民在10月1日可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。昂坪360小童來回、纜車標準車廂門票76折；海洋公園門票在10月1日至5日亦可享85折優惠。

此外，山頂纜車、香港杜莎夫人蠟像館、大館、西九龍文化區將於國慶當天派發紀念品及推出相關優惠。

食環署轄下4個街市、房委會物業中的「共築．創業家2.0」店鋪會推出消費優惠和派發禮品。

逾100個商場和多間百貨公司，連同香港國際機場、香港科學園、貿易發展局和香港設計廊，會提供購物、餐飲、免費泊車等優惠。另會有過千間餐飲食肆會提供優惠，詳情會於稍後公布。