香港迪士尼20周年與國泰簽合作備忘錄 擬明年合作推過境旅客產品
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
香港迪士尼與國泰今日（16日）宣布簽署合作備忘錄，以發揮雙方優勢，推動訪港旅遊，進一步鞏固香港作為全球首屈一指的旅遊目的地，以及區域交通樞紐的地位。雙方將共同探索多項創新合作項目，包括一項專為香港過境旅客而設的產品，預計在2026年推出。
2026年將推出專為過境旅客而設的產品
香港迪士尼與國泰宣布簽署合作備忘錄，旨在結合兩大標誌性品牌，發揮雙方優勢，推動訪港旅遊，並進一步鞏固香港作為全球首屈一指的旅遊目的地，以及區域交通樞紐的地位。
合作備忘錄簽署儀式在香港迪士尼樂園酒店舉行，由國泰集團行政總裁林紹波及香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭共同主持。根據合作備忘錄，雙方將共同探索多項創新合作項目，包括一項專為香港過境旅客而設的產品，預計在2026年推出。
香港迪士尼與國泰︰致力提升香港全球旅遊吸引力
國泰集團行政總裁林紹波表示，與香港迪士尼的理念一致，致力為旅客帶來令人難忘並充滿啟發的體驗，期望透過結合世界級的航空服務與香港迪士尼的樂園體驗，共同為旅客締造難忘且驚喜的旅程，並展現香港的獨特魅力，吸引全球旅客親身感受香港的多元魅力。
香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，適逢香港迪士尼慶祝20周年，與國泰的策略性合作，充分體現雙方致力提升香港全球旅遊吸引力的共同承諾，期待以沉浸感和體驗式的旅遊方式，吸引更多旅客到訪，滿足現今旅客不斷演變的需求。
