國泰航空今、明22航班取消：周四極端天氣影響執勤（附航班資訊）

國泰航空今日（15日）表示，由於香港昨日受極端天氣持續影響，不少往返香港的航班均出現長時間延誤等因素，多架航機及機組人員的執勤受到影響。為盡量減少對顧客的影響及盡快恢復正常運作，今日需要取消13班航班，明日則需取消9班航班。



國泰航空今日（15日）表示，由於香港昨日受極端天氣持續影響，為盡快恢復正常運作，今日需要取消13班航班，明日則需取消9班航班。（資料圖片/廖雁雄攝）

黑雨、紅色閃電警告下 多航班延誤、機組人員外站過夜

國泰航空指，昨日（14日）的極端天氣，包括黑色暴雨及紅色閃電警告，導致機場的航務運作長時間停頓。而且，惡劣天氣影響空中交通管制，不少往返香港的航班均出現長時間延誤。多架航機及機組人員的執勤因而受到影響，並需要在外站過夜停留。

▼ 2025年8月14日 天文台發出年內第5個黑色暴雨警告信號 ▼



+ 3

為盡量減少對顧客的影響及盡快恢復正常運作，國泰航空稱今日需要取消13班航班，而明日則需取消9班航班，受影響航班為：

2025年8月15日（周五）取消的航班列表：

CX725/724 HKG-KUL-HKG；CX356/357 HKG-NKG-HKG；CX655/600 HKG-PNH-HKG；CX903/902 HKG-MNL-HKG；CX978/979 HKG-XMN-HKG；CX617 HKG-BKK；CX711 HKG-SIN；CX362 HKG-PVG



2025年8月16日（周六）取消的航班列表：

CX361 PVG-HKG；CX658 SIN-HKG；CX700 BKK-HKG；CX536/539 HKG-NGO-HKG；CX418/419 HKG-ICN-HKG；CX755/754 HKG-BKK-HKG



國泰航空表示，正通知所有受影響顧客，並為他們安排其他替代航班或退款；國泰航空其他航班如常運作，但可能出現延誤。國泰航空又對受影響顧客致歉，指正全力以赴，務求盡快及安全地恢復正常航班運作。