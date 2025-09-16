的士筆試11.3優化　地方和路線試題大減、簡化　90條題目減至75條

現時的士筆試的「地方及路線試題」部份，一直被業界指不合時宜，政府早前表示將會簡化。運輸署今日（16日）宣布，將由今年11月3日起優化的士筆試，合併甲部「的士則例」和乙部「地方及路線試題」，其中有關著名地方和路線識別的試題會大幅減少和簡化，並加入有關的士車隊制度、的士司機違例記分制度的題目。整體試題數目由90條調整至75條，各部及格標準和考試時間維持不變。



運輸署宣布，將由今年11月3日起優化的士筆試，大幅減少和簡化有關著名地方和路線識別的試題。（資料圖片）（黃浩謙攝）

甲部改稱「的士營運」考核的士司機實務知識 原丙部保留

運輸署指，的士筆試主要考核考生對的士營運規例、主要地點和路線，以及《道路使用者守則》等實務知識的掌握。為與時並進，運輸署在全面檢討考核安排後，將由今年11月3日起優化的士筆試。

改動包括合併現時甲部「的士則例」和乙部「地方及路線試題」為新的甲部「的士營運」，考核的士司機的實務知識，包括相關法規及基本地方知識；現有丙部《道路使用者守則》會保留並成為新的乙部，繼續考核考生對《守則》的認識。

削減和簡化著名地方和路線識別試題 加入的士車隊及違例記分制題目

署方又指，考慮到現時的導航科技已能協助的士司機快速尋找目的地及規劃最佳行駛路線，的士筆試會大幅減少和簡化有關著名地方和路線識別的試題，而試題庫亦會更新，令考核能更切合實務需要，同時確保通過考核的考生具備的士司機所需專業知識和素養，且對主要道路網絡及常到的地點有基本認知和掌握。

另外，的士筆試亦會加入新試題，以考核考生對提升的士服務質素的一系列新措施的認識，例如的士車隊制度、的士司機違例記分制度。整體試題數目由90條調整至75條，各部及格標準和考試時間維持不變。

署方已諮詢的士服務質素委員會跨專業、跨界別包括的士業界的成員，並會向的士業界發信，介紹新筆試的考核範圍。署方會陸續向考生派發新的《的士筆試指引》及《的士營運小冊子》，考生稍後亦可參閱運輸署網頁。