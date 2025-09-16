的士筆試｜11月起大減地方及路線考核　加入違例記分制試題

的士司機毋須再考試就可以申請駕駛網約車的許可證，審議網約車規管框架的立法會法案委員會今日（16日）開會，運輸及物流局局長陳美寶預告，為便利新人入行，將來申請的士及網約車駕駛資格人士會參與同一筆試，運輸署已經完成檢討的士筆試內容，今年十一月起實施簡化後的新筆試，大幅減少地方及路線考核，加入違例記分制試題。



運輸及物流局局長陳美寶（廖雁雄攝）

簡化地方及路線試題 加入違例記分制試題

會上，陳美寶表示的士新筆試將加入提升的士服務質素新措施的試題，譬如違例記分制，相信已回應了社會訴求、與時並進，並會簡化地方及路線試題，切合業界運作需要，積極回應的士業界多年訴求。

持有的士駕駛執照的人士，不需要再考試就可以向運輸署申請網約車證，陳美寶認為可以紓緩司機短缺的情況。截至今年4月底，本港有21萬人持有的士駕駛執照，當中4.6萬人屬活躍的的士司機，40歲以下的司機有1.75萬人，較2019年增加近五成。

網約車

她說有意加入點對點交通行業的司機，可先參與的士筆試，取得的士駕駛執照，運輸署今日（16日）稍後會發出新聞公告交代詳情。