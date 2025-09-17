多啦A夢伏在「誠實豆沙包」現青衣船塢　主辦機構：大型維港盛典

巨型多啦A夢吹氣公仔繼去年現身《100%多啦A夢&FRIENDS巡迴特展（香港）》後，有市民周二（16日）拍攝到在青衣船塢，一個伏在巨型「誠實豆沙包」的多啦A夢及妹妹多啦美充氣公仔站了起來。



這次多啦A夢再度現身香港，據了解，為去年舉辦巡迴特展的創意品牌AllRightsReserved（ARR），將於今個秋天舉辧「全球首創跨界文化旅遊盛典暨大型維港企劃」的現身IP（知識產權）角色之一，ARR日內將有所公布。



周二有多名網民在社交平台上載相片，稱發現一個大型多啦A夢造型充氣公仔被放置在青衣船廠。根據相片，多啦A夢俯臥在誠實豆沙包上，面朝向正前方，露出微笑。

據了解，《100%多啦A夢&FRIENDS巡迴特展（香港）》的主辦位AllRightsReserved（ARR）將於今個秋天舉辧「全球首創跨界文化旅遊盛典暨大型維港企劃」，多啦A夢充氣公仔為其中一員。ARR在預告中說，這項目為市民與旅客打造藝術、娛樂與文化交融的非凡體驗，共同見證「全球首創」的年度盛事體驗。

去年舉辦的《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展，是ARR相隔10年再辦的多啦A夢展，獲《多啦A夢》作者藤子・F・不二雄名下的公司 Fujiko Pro 授權，展開巡迴展覽計劃。

首站香港站在去年7月，於尖沙咀星光大道、K11 MUSEA商場舉行，連同全港各景點、港鐵站等，共展出135隻不同主題、12米高的多啦A夢雕塑，大受市民及遊客歡迎，一個多月展期間共錄得500萬入場人次，更引來多啦A夢「誕生地」的日本傳媒連日報道。

