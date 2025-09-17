施政報告｜推青年人才培養計劃　提供更多參與國際組織實習機會

李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，針對青年政策方面，推出多個青年國際及內地交流計劃，例如「青年人才培養計劃」，提供更多參與國際組織實習和國際會議的機會。另外，多個青年場地於今年內開幕或竣工，包括由啟德社區隔離設施改造的「青年驛站」旅舍。



李家超今日發表任內第四份施政報告。（廖雁雄攝）

推多項青年國際及內地交流計劃

政府將推出「青年人才培養計劃」，提供更多參與國際組織實習和國際會議的機會，並推出全新「傳媒專題內地實習計劃」，深化「青年理財教育計劃」，和推出全新調解工作坊，加強青年對調解行業的理解。

民青局亦將繼續推展「民青局青年內地交流資助計劃」和「民青局國際青年交流資助計劃」，並鼓勵內地和海外青年來港交流。此外，保安局轄下紀律及輔助部隊的八個青少年制服團隊亦會積極舉辦國際和內地交流活動。

啟德青年驛站年內開幕

啟德社區隔離設施改造的「青年驛站」旅舍已開始試業，今年內正式開幕。「青年驛站」除了為內地和海外青年人提供經濟實惠的住宿，亦計劃於未來五年營運期內籌辦約100個不同類型具文化、藝術和運動等元素的青年活動，促進內地及海外青年來港與本港青年交流。

位於柴灣青年廣場的全新互動青年空間以及南昌「連青人網絡」實體互動平台首階段工程將在年底前完成，提供場地擴展青年人網絡。

