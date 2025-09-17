施政報告2025｜中學「三層應急機制」恆常化　擴展小四至小六試行

近年學童自殺個案持續上升，令社會再度關注兒童精神健康問題。行政長官李家超今（17日）發表任內第四份《施政報告》，中學實施的「三層應急機制」會落實恆常化，並擴展至在小學四年級至六年級試行，加強支援有需要的學生。另外，政府會在年底完成制訂「精神健康分層護理模式」，就各精神健康人員及持份者提供精神健康服務作出定位和分工，加強培訓專業人士轉介意識和建立轉介機制。



行政長官李家超今（17日）發表任內第四份《施政報告》。（廖雁雄攝）

中學三層應急機制恆常化 擴展小學四至六年級試行

李家超表示，為應對兒童精神健康問題，中學實施的「三層應急機制」會恆常化，並擴展在小學四至六年級試行，加強支援有需要的學生；透過津助福利服務機構專項基金提供培訓，加強駐校社工處理學童精神健康問題的能力。

政府並會透過中小學《4Rs精神健康約章》和《精神健康職場約章》加強推廣社區精神健康，鼓勵更多學校人員接受有關精神健康急救的培訓；並新設特別嘉許級別，表揚能夠安排一定數量員工接受與精神健康相關的培訓（例如精神健康急救）的學校和機構。

針對社交媒體對學生精神健康影響 衞生署更新指引

另外，政府會推行「精神健康推廣大使培訓先導計劃」，動員及培訓精神健康推廣大使推廣健康生活方式、培養抗逆力、構建關懷同行的支援網絡。因應社交媒體對兒童及青少年精神健康有深切影響，衞生署將更新相關指引，減少社交媒體對他們的影響。

中學實施的「三層應急機制」會落實恆常化，並擴展至在小學四年級至六年級試行。（資料圖片）

來年增加6個地區康健中心 提供免費精神健康評估

目前有高等院校已將基礎精神健康課程列為新生必修課程，及為有需要學生提供相關支援，政府會推動更多院校主動推廣大學校園精神健康。另外，目前有3個地區康健中心透過「健康心靈先導計劃」，提供免費精神健康評估和安排跟進，政府會於2026年增加6個中心，由具備心理學或輔導學等學歷背景及訓練的人員提供跟進服務。

政府會善用科技優化精神健康服務，包括在精神科日間醫院及外展服務加強遙距醫療，為合適病人提供更便利服務選項，及優化社署網上情緒支援的文字輔導平台和網上青年支援隊，加強AI應用以更精準發掘風險高的支援對象。

年底完成制訂「精神健康分層護理模式」

政府會在年底完成制訂「精神健康分層護理模式」，就各精神健康人員及持份者提供精神健康服務作出定位和分工，加強培訓專業人士轉介意識和建立轉介機制。