施政報告｜政府將研究重建北角模範邨　邨民憂不適應新環境不願搬

特首李家超今日（17日）公布2025施政報告，當中提到將研究重建位於北角的香港最舊公屋模範邨。有居民認同屋邨設施陳舊，但不願搬走，「幾廿歲唔適宜換環境。」



模範邨是全港首三個發展的公共屋邨之一，當中五座大廈在1952至1953年興建，而C座則在1970年代興建。消息人士表示，重建計劃包括全邨，主要研究如一旦重建，可將居民搬到哪裡。



▼9月17日 施政報告提出研究重建北角模範邨▼



9月17日公布的新一份施政報告提出研究重建北角模範邨。該邨是本港最舊公屋屋邨，五座矮小大廈建於1950年代初，最高的C座於1970年代，政府計劃全邨重建。（廖雁雄攝)

9月17日公布的新一份施政報告提出研究重建北角模範邨。最高的C座於1970年代，過已形殘舊，增加維修成本。（廖雁雄攝)

9月17日公布的新一份施政報告提出研究重建北角模範邨。該邨是本港最舊公屋屋邨，共有六座大廈，共約650個單位。（廖雁雄攝)

模範邨由香港模範屋宇委員會（Hong Kong Model Housing Society）興建及管理，類似房屋協會，是一個發展廉租屋給予工人階級的志願機構。首兩幢五六層的大廈A及B座於1952年建成，D、E及F座在1953年建成，20層樓高的C座則在1970年代興建。

模範邨單位內有起居室及梗房間隔、獨立的廚房、廁所連同淋浴設施和私用露台；邨內設有籃球場、花園、遊樂場等設施。屋苑相鄰港鐵鰂魚涌站出口，交通十分方便；不過向英皇道單位，與香港殯儀館相望。

模範屋宇委員會已於1985年解散並不再存在，屋苑由房委會管理，與一般公屋無異。

9月17日公布的新一份施政報告提出研究重建北角模範邨。該邨是本港最舊公屋屋邨，共有六座大廈，共約650個單位。（廖雁雄攝)

9月17日公布的新一份施政報告提出研究重建北角模範邨。該邨是本港最舊公屋屋邨，共有六座大廈，共約650個單位。（廖雁雄攝)

今日所見，模範邨部份單位外牆搭有棚架，有工人進進出出，料是需維修。有部分外牆油漆已剝落，外觀尚算良好。

9月17日公布的新一份施政報告提出研究重建北角模範邨。該邨是本港最舊公屋屋邨，共有六座大廈，共約650個單位。（廖雁雄攝)

+ 5

在模範邨居住了20多年的謝女士贊成重建，因為她不喜歡模範邨的設計，認為地方都被停車場霸佔了，導致屋邨無甚設施，連讓小孩玩樂的公園也沒有。

不過，她表示十分喜歡模範邨的地理位置，除了交通方便外，亦不「當風」，望即使重建後也可獲原區安置。

謝女士贊成重建，因為她不喜歡模範邨的設計。

另一位邨民吳先生持相反意見，他很滿意現時在模範邨的生活，認為住得十分舒服，也不覺設施缺乏。他直言在這裏住了20多年已習慣了，不願搬走，所以也不希望重建。

吳先生很滿意現時在模範邨的生活。

董女士同樣不贊成重建。她認同屋邨設施陳舊，「幾廿年就一定舊㗎喇」，但同樣表示住得十分舒服、交通十分方便，所以十分喜愛這裏，不願因重建而搬走，「幾廿歲唔適宜換環境。」

董女士不願因重建而搬走：「幾廿歲唔適宜換環境。」

▼9月17日 特首李家超第四份施政報告重點▼

